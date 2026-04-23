Người đàn ông 54 tuổi tử vong vì ăn món "lạ đời" liền 3 tuần

Thời qua đã có không ít những vụ tử vong thương tâm do ăn uống không khoa học. Điển hình vào năm 2020 một công nhân xây dựng ở bang Massachusetts, Mỹ tử vong sau nhiều tuần liên tục ăn kẹo cam thảo, khiến cơ thể mất cân bằng khoáng chất.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Mỹ cho hay, ca tử vong của một người đàn ông 54 tuổi người Mỹ cho thấy sự nguy hiểm của việc hấp thụ quá nhiều axit glycyrrhizic có trong cam thảo đen.

Người đàn ông xấu số này không có tiền sử bệnh tim. Ông thường xuyên đưa chó đi dạo và làm công việc nặng nhọc của một công nhân xây dựng. Nhưng ông đã đột quỵ tại một nhà hàng đồ ăn nhanh và mất sau đó một ngày. Theo các bác sĩ, thủ phạm của ca tử vong này là cam thảo đen.

Trường hợp của nam bệnh nhân trên đã được đăng tải trên tạp chí Y khoa The New England. Được biết mỗi ngày, ông ăn 1-2 túi cam thảo đen trong suốt 3 tuần.

Kẹo cam thảo đen có chứa axit glycyrrhizic, một chất nguồn gốc thực vật có thể dẫn đến huyết áp cao nếu ăn nhiều. Ảnh minh họa.

Thói quen này đã khiến nồng độ kali trong máu của ông giảm mạnh, gây ra ngưng tim. Ông không tỉnh lại sau cơn đột quỵ và mất sau khi được nhập viện 24 tiếng.

Theo các chuyên gia trong cam thảo đen có axit glycyrrhizic, chất được sử dụng để tạo ngọt trong kẹo và các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, loại chất này có thể khiến nồng độ kali giảm xuống mức nguy hiểm. Tuy nhiên, theo bác sĩ Jacqueline B. Henson, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, hiếm có ai tử vong vì ăn quá nhiều kẹo.

Người nhà và bạn bè bệnh nhân giấu tên nói trên đã chia sẻ với New York Times trước khi qua đời người đàn ông 54 tuổi này có một chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng và hút một bao thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định việc chuyển từ dùng cam thảo đỏ sang cam thảo đen ba tuần trước đó gây ra cái chết thương tâm. Đặc biệt trong gia đình bệnh nhân, không thành viên nào có nồng độ kali thấp. "Chúng tôi không có lý do nào khác giải thích tình trạng của bệnh nhân", bác sĩ Henson nói.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cảnh báo những người hơn 40 tuổi ăn trên 50g cam thảo đen mỗi ngày từ 2 tuần trở lên có thể bị rối loạn nhịp tim, huyết áp cao, suy tim, phù nề…

Dù ca bệnh trên hy hữu nhưng đây là dấu hiệu nhắc nhở cộng đồng cần thận trọng với việc hấp thụ bất cứ chất gì quá nhiều có thể gây ra các hậu quả sinh lý học.

Các nghiên cứu khác cũng dấy lên cảnh báo về việc ăn quá nhiều cam thảo. Năm 2012, các bác sĩ ở Trung tâm Y tế và Bệnh viện Mercy, Chicago, Mỹ đã công bố nghiên cứu mang tên "Lạm dụng cam thảo: Thời điểm đưa ra thông điệp cảnh báo".

"Việc sử dụng cam thảo hàng ngày không được khuyến khích bởi hiệu quả nhỏ so với các tác dụng phụ", nghiên cứu viết. Một người đàn ông Hy Lạp 35 tuổi không có bệnh nền đã liệt cơ bắp sau khi uống một lít nước pha cam thảo trong tháng ăn chay.

Theo các bác sĩ để hạn chế những mối nguy hại đối với sức khỏe, các chuyên gia cũng chỉ ra cách ăn giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh như:

- Cung cấp đủ năng lượng qua các bữa ăn hàng ngày.

- Ăn đủ 4 nhóm thực phẩm: bột đường, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

- Uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm.

- Hạn chế ăn các món chiên rán, đồ ăn nhanh, đồ ăn quá nóng.