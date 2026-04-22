Người đàn ông 29 tuổi đang khỏe mạnh đột ngột tử vong, bác sĩ chỉ thẳng “thủ phạm”: Thói quen rất nhiều người trẻ mắc phải

Theo chia sẻ từ một bác sĩ, bệnh nhân họ Trần làm lập trình viên tại một công ty công nghệ. Vợ bệnh nhân cho biết trong khoảng một năm trở lại đây, chồng thường xuyên thức khuya vì công việc. Có những ngày anh ngủ lúc 2-3 giờ sáng, thậm chí tình trạng này lặp lại gần như cả tuần. Gia đình nhiều lần khuyên ngăn, nhưng anh cho rằng mình còn trẻ, vẫn chịu được áp lực.

Vào đêm xảy ra sự việc, người đàn ông đi ngủ khoảng 1 giờ sáng như thường lệ. Chưa đầy 30 phút sau, anh xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, khó thở rồi nhanh chóng mất ý thức. Khi nhân viên y tế đến nơi, tim bệnh nhân đã ngừng đập. Sau hơn 40 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân không qua khỏi.

Thức khuya kéo dài gây hại cho tim mạch thế nào?

Các chuyên gia cho biết vấn đề nguy hiểm không nằm ở việc ngủ muộn một vài lần, mà là tình trạng thiếu ngủ kéo dài, rối loạn đồng hồ sinh học diễn ra liên tục.

Trong lúc ngủ, cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi: nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm xuống, hormone căng thẳng giảm và hệ tim mạch được nghỉ ngơi tương đối. Nếu thường xuyên thức khuya, cơ thể rơi vào tình trạng “căng thẳng liên tục”.

Tình trạng này lâu ngày có thể làm huyết áp tăng cao, nhịp tim rối loạn, mạch vành co thắt, phản ứng viêm trong cơ thể gia tăng, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc đột tử do tim. Đặc biệt, ở người trẻ, đột tử tim có thể xảy ra ngay cả khi trước đó chưa từng được chẩn đoán bệnh tim rõ ràng.

Không ít người cho rằng chỉ cần còn sức làm việc, chưa thấy bệnh thì thức khuya chưa đáng lo. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh nhiều tổn thương âm thầm không biểu hiện rõ triệu chứng. Đến khi vượt ngưỡng chịu đựng, biến cố tim mạch có thể xuất hiện đột ngột.

Thực tế lâm sàng cho thấy người trong độ tuổi 25-35 thường chịu áp lực nghề nghiệp lớn, ít vận động, stress kéo dài, ngủ không đủ giấc và lạm dụng cà phê hoặc nước tăng lực. Đây là nhóm có nguy cơ sức khỏe ngày càng đáng chú ý.

Ngủ bao nhiêu là đủ?

Theo khuyến nghị y khoa, phần lớn người trưởng thành nên ngủ từ 7-9 giờ mỗi đêm. Tuy nhiên, ngoài thời lượng ngủ, tính đều đặn của giờ ngủ cũng rất quan trọng. Việc thường xuyên thay đổi giờ đi ngủ khiến đồng hồ sinh học rối loạn, ảnh hưởng xấu đến tim mạch và chuyển hóa.

Nếu chỉ thỉnh thoảng ngủ muộn, không quá 1-2 lần mỗi tuần, ban ngày vẫn tỉnh táo, làm việc bình thường và không xuất hiện triệu chứng tim mạch bất thường, đây được xem là mức tương đối an toàn.

Nếu thức khuya khoảng 3-4 lần mỗi tuần, thường xuyên mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, hay hồi hộp hoặc tim đập nhanh, cơ thể đã bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo.

Nếu thức khuya trên 5 lần mỗi tuần, kèm theo tình trạng tức ngực, khó thở, lo âu vô cớ, hoa mắt, nhìn mờ hoặc kiệt sức sau khi ngủ dậy, người đó nên đi khám sớm.

Những dấu hiệu cơ thể đang “kêu cứu”

Nếu thường xuyên thức khuya và xuất hiện các triệu chứng bất thường, không nên chủ quan. Chẳng hạn, nhịp tim khi nghỉ ngơi thường xuyên trên 100 lần/phút hoặc cảm giác tim đập loạn nhịp có thể là dấu hiệu hệ tim mạch đang chịu áp lực.

Ngoài ra, nếu trước đây leo vài tầng cầu thang không vấn đề gì nhưng nay chỉ vận động nhẹ đã hụt hơi, tức ngực hoặc nặng ngực, đó cũng là biểu hiện cần lưu ý.

Một số người còn thức dậy vào buổi sáng trong trạng thái đau đầu, khô miệng, ngủ dậy vẫn mệt như chưa hề được nghỉ ngơi. Cùng với đó là tình trạng dễ cáu gắt, lo âu, tâm trạng sa sút, giảm trí nhớ hoặc khó tập trung. Đây có thể là những tín hiệu cho thấy cơ thể đang quá tải do thiếu ngủ kéo dài.

Ba điều nên tránh nếu thường xuyên thức khuya

Không thức trắng nhiều ngày liên tiếp

Thiếu ngủ liên tục làm giảm mạnh khả năng hồi phục của tim mạch, thần kinh và hệ miễn dịch. Càng kéo dài, nguy cơ gặp biến chứng càng cao.

Không tập thể dục cường độ cao sau một đêm mất ngủ

Sau khi thiếu ngủ, nhịp tim và huyết áp có thể chưa ổn định. Việc chạy bộ nặng, tập gym cường độ cao hay chơi thể thao quá sức ngay lúc này có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Không tự cho rằng “tôi vẫn ổn”

Nhiều người đã quen với tình trạng mệt mỏi mãn tính nên không còn nhận ra cơ thể đang suy giảm. Cảm giác “chịu được” không đồng nghĩa với khỏe mạnh.

Nếu thường xuyên thức khuya vì công việc, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như cố định giờ ngủ, giảm dùng điện thoại vào ban đêm, hạn chế cà phê sau chiều muộn và dành thời gian nghỉ ngơi đều đặn.

Theo Toutiao