Bé trai 7 tuổi tử vong do cúm A sau khi sốt liên tục 48 tiếng

Nhiều khi, khi trẻ bị cảm lạnh hoặc sốt, chỉ cần tình hình không quá nghiêm trọng, hầu hết các bậc phụ huynh đều nghĩ rằng con sẽ khỏi sau một thời gian! Tuy nhiên, bác sĩ Vương Thắng Như, Trưởng khoa Cấp cứu Nhi của Bệnh viện Đại học Công giáo Phụ nữ (Trung Quốc), cho biết, một khi cảm lạnh kèm theo sốt cao và co giật, bạn không nên lơ là!

Ông kể lại rằng một bé trai 7 tuổi được xe cứu thương đưa đến phòng cấp cứu với tình trạng sốt cao 39,5 độ C và co giật toàn thân trong 30 phút. Bé trai đã đến phòng khám vì sốt và đau họng vào đêm hôm trước, và không có tiền sử chuột rút do nóng hay động kinh. Sau khi khám cấp cứu, bác sĩ phát hiện bé bị viêm não hoại tử cấp tính (ANE) do cúm A - một bệnh hiếm gặp, tiến triển nhanh và tiên lượng cực kỳ xấu.

Khi biết được tình hình, bác sĩ khoa cấp cứu đã ngay lập tức cung cấp mọi hỗ trợ có thể, bao gồm thuốc kháng vi rút, thuốc chống động kinh và kháng sinh, đồng thời khẩn trương chuyển bé đến khoa chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, tình trạng của bé trở nên tồi tệ hơn, và ngay cả việc đặt nội khí quản, dùng thuốc tăng huyết áp, steroid liều cao, immunoglobulin và liệu pháp đông lạnh cũng không thể cứu sống bé. Sau 48 giờ, bé vẫn không qua khỏi.

Bệnh não hoại tử cấp tính (ANE) là một hội chứng hiếm gặp, đặc trưng bởi tình trạng viêm não cấp tính, thường xảy ra sau một đợt sốt do virus . Bệnh có thể gây ra các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng như bệnh não, co giật, và các khiếm khuyết thần kinh khu trú, với tổn thương đa ổ ở các vùng não như đồi thị, thân não, chất trắng và chất xám, và tiểu não. ANE có tỷ lệ tử vong lên tới 50% và liên quan đến di chứng thần kinh đáng kể.

Theo chẩn đoán của bác sĩ Mizuguchi, người đầu tiên phát hiện ra bệnh vào năm 1995, các triệu chứng thần kinh thường xuất hiện nhanh chóng trong vòng 1 ngày sau khi sốt.

Tình trạng 1: Biểu hiện sớm phổ biến nhất là co giật và thay đổi ý thức (buồn ngủ, không thể đánh thức).

Tình trạng 2: Chụp não (CT hoặc MRI) sẽ cho thấy nhiều tổn thương đối xứng, đặc biệt là ở đồi thị hai bên, đây là đặc điểm rất điển hình của ANE.

Tình huống 3: Nếu xảy ra các tình trạng sau, bạn cũng nên đặc biệt cảnh giác: Protein dịch não tủy tăng cao, nhưng số lượng bạch cầu không tăng. Men gan (GOT/GPT) tăng cao, nhưng không tăng amoniac máu. Sốc, suy hô hấp hoặc rối loạn đông máu.

Ba dấu hiệu nguy hiểm chính, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay khi phát hiện

Trước sự lây lan tràn lan của nhiều loại virus, bạn phải hết sức cẩn thận khi con bị sốt! Nếu sốt cao và co giật kéo dài hơn 5 phút, hoặc ý thức bất thường, hãy đưa trẻ đi khám ngay lập tức!

Ba dấu hiệu nguy hiểm chính:

1. Sốt cao trên 38,5°C kèm theo co giật kéo dài hơn 5 phút: Thời gian co giật càng kéo dài thì ảnh hưởng đến não càng lớn!

2. “Thay đổi ý thức” sau cơn co giật: Chẳng hạn như buồn ngủ, không thể thức dậy, mắt đờ đẫn, không thể giao tiếp...

3. Nếu trẻ sốt cao liên tục, vẫn bất tỉnh sau khi hết sốt hoặc co giật nhiều lần: Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các biến chứng thần kinh như "viêm não hoại tử cấp tính (ANE)"!

Chìa khóa để phòng ngừa

1. Tiêm phòng cúm vẫn là bước đầu tiên trong việc phòng ngừa.

2. Xây dựng thói quen vệ sinh tốt (đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên).

3. Đừng trì hoãn việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế!

Nguồn và ảnh: HK01