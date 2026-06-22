Bé trai 3 tháng tuổi nhập viện cấp cứu vì cha mẹ pha sữa bằng loại nước này

Bé trai 3 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng toàn thân tím tái. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ bị ngộ độc nitrit (nitrite).

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 10/6, bé trai 3 tháng tuổi ở tỉnh Quảng Đông được đưa đến Bệnh viện Bác Ái (thành phố Trung Sơn) trong tình trạng toàn thân tím tái. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị ngộ độc nitrit (nitrite).

Theo tìm hiểu, gia đình đã sử dụng nước rau xanh để pha sữa cho bé với mong muốn bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, chính thói quen này lại trở thành nguyên nhân dẫn đến ngộ độc.

Rau lá xanh chứa một lượng nitrat tự nhiên. Khi rau được đun nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài hoặc để nguội ở nhiệt độ phòng, nitrat có thể bị vi khuẩn chuyển hóa thành nitrit.

Ảnh minh hoạ.

Đối với người trưởng thành, cơ thể thường có khả năng xử lý lượng nitrit nhỏ. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ mới 3 tháng tuổi, hệ tiêu hóa và chức năng gan vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Việc sử dụng nước rau để pha sữa khiến trẻ hấp thụ một lượng lớn nitrit trong thời gian ngắn, vượt quá khả năng chuyển hóa của cơ thể và dẫn đến ngộ độc cấp tính.

Nitrit có thể làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, khiến các cơ quan trong cơ thể rơi vào tình trạng thiếu oxy. Dấu hiệu thường gặp gồm: Da, môi và đầu ngón tay tím tái. Khó thở. Mệt lả, bú kém. Trường hợp nặng có thể rơi vào suy hô hấp, hôn mê hoặc đe dọa tính mạng.

May mắn, bé trai được đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện trẻ vẫn đang được điều trị và theo dõi.

Ảnh minh hoạ.

Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh chỉ nên pha sữa công thức bằng nước ấm. Không nên dùng nước ép rau củ, nước cơm, nước trái cây hoặc các loại nước canh để thay thế nước khi pha sữa.

Nước luộc các loại rau như củ dền, cà rốt, nước cải bẹ xanh, bắp cải, củ cải đường… thường có chứa hàm lượng nitrate cao, sau khi ăn sẽ đi vào máu kết hợp với hemoglobin của hồng cầu tạo ra methemoglobin khiến hồng cầu mất khả năng vận chuyển ôxy và có thể gây tử vong nếu không điều trị kịp thời. Hơn nữa, có những loại rau được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên khi nấu thường hòa tan trong nước luộc rau. Dùng nước luộc rau đó pha sữa sẽ có nguy cơ gây ngộ độc cho trẻ.

Nước trái cây cũng không thích hợp dùng để pha sữa vì trong nước trái cây có chứa nhiều vitamin C và một số axit hữu cơ. Các chất này sẽ làm vón casein (một loại protein chính trong sữa) sẽ làm cho trẻ khó tiêu và đầy bụng. Ngoài ra, không nên cho trẻ uống sữa ngay sau hoặc trước khi ăn hoa quả. Một điều cần lưu ý nữa là không nên cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống các loại nước trái cây.

Cha mẹ cũng không nên pha sữa cho con bằng nước khoáng. Khi dùng nước khoáng để pha sữa cho trẻ em uống sẽ có nguy cơ tạo ra một số chất trung gian nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, chỉ cần được đun sôi nước sạch đến 100 độ C trong vòng 3 - 5 phút thì những vi khuẩn trong nước sẽ bị tiêu diệt, đáp ứng nhu cầu nước sạch và an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Ngoài ra, khi pha sữa bột nên dùng nước đun sôi và để ra ngoài một thời gian đến khi nước ấm là tốt nhất, thường là từ 40 - 50 độ C.



