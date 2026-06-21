Ung thư có thể được phát hiện qua giấc ngủ? Bác sĩ cảnh báo: Thường xuyên gặp 5 dấu hiệu này vào ban đêm cần đặc biệt lưu ý

Mất ngủ, đổ mồ hôi đêm hay thường xuyên thức giấc giữa chừng là những vấn đề khá phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết một số bất thường kéo dài trong giấc ngủ đôi khi cũng có thể là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.

Thiếu ngủ có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn?

Ông Lưu (62 tuổi, Trung Quốc) thường xuyên ngủ không ngon giấc trong nhiều tháng. Dù có thể ngủ thiếp đi rất nhanh, ông lại hay tỉnh giấc giữa đêm, cơ thể đẫm mồ hôi, ban ngày luôn mệt mỏi và dễ hụt hơi khi vận động nhẹ.

Cho rằng đây chỉ là dấu hiệu của tuổi tác, ông không đi khám cho đến khi một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện khối u phổi kích thước 1,5 cm. Các xét nghiệm sau đó xác định đây là ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn sớm.

Theo các bác sĩ, trường hợp trên cho thấy một số triệu chứng xuất hiện về đêm đôi khi có thể là dấu hiệu gợi ý cơ thể đang gặp vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi người bị mất ngủ hoặc ngủ kém đều mắc ung thư.

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Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer do nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Đồng Tế (Trung Quốc) thực hiện trên khoảng 15.000 người cho thấy những người có thời gian ngủ quá ngắn ghi nhận tỷ lệ mắc ung thư cao hơn so với nhóm ngủ đủ giấc. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định thiếu ngủ trực tiếp gây ung thư.

Các nhà khoa học cho rằng thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ miễn dịch, làm gia tăng tình trạng viêm mạn tính và gây rối loạn các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Một số nghiên cứu cũng cho thấy sự rối loạn tiết melatonin - hormone điều hòa nhịp sinh học - có thể liên quan đến nguy cơ mắc một số loại ung thư. Tuy vậy, cơ chế này hiện vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

Ngoài ra, ngủ không đủ giấc còn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và nhiều bệnh mạn tính khác, vốn là những yếu tố nguy cơ đã được xác nhận đối với một số loại ung thư.

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ không nên chủ quan

Các chuyên gia lưu ý rằng những triệu chứng dưới đây thường gặp trong nhiều bệnh lý lành tính và không đồng nghĩa với ung thư. Tuy nhiên, nếu kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc đi kèm các dấu hiệu như sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt kéo dài, mệt mỏi bất thường hoặc nổi hạch, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Đổ mồ hôi đêm bất thường

Đổ mồ hôi khi ngủ là hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt trong thời tiết nóng bức hoặc khi sử dụng chăn quá dày. Tuy nhiên, nếu thường xuyên thức dậy với quần áo hoặc ga giường ướt đẫm dù nhiệt độ môi trường bình thường, người bệnh nên chú ý.

Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như mãn kinh ở phụ nữ, cường giáp, hạ đường huyết ở người mắc đái tháo đường, các bệnh nhiễm trùng hoặc một số bệnh lý huyết học. Trong đó, đổ mồ hôi đêm kéo dài là một trong những triệu chứng có thể gặp ở bệnh nhân u lympho, thường đi kèm sốt kéo dài hoặc nổi hạch.

Đau nhiều hơn vào ban đêm

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Một số bệnh lý cơ xương khớp có thể khiến cơn đau trở nên rõ rệt hơn khi nằm ngủ do cơ thể ít vận động trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu xuất hiện tình trạng đau kéo dài, ngày càng tăng hoặc thường xuyên đánh thức người bệnh giữa đêm, đặc biệt là đau lưng, đau xương hoặc đau vùng bụng trên, cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Trong một số trường hợp, đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý liên quan đến xương, thần kinh, tụy hoặc những tổn thương ác tính đã lan tới xương.

Chuột rút chân thường xuyên

Chuột rút về đêm thường liên quan đến mất nước, thiếu khoáng chất, vận động quá sức hoặc các vấn đề về tuần hoàn. Phần lớn trường hợp không nghiêm trọng và có thể cải thiện bằng việc điều chỉnh lối sống hoặc chế độ dinh dưỡng.

Tuy nhiên, nếu chuột rút xảy ra thường xuyên, kéo dài và đi kèm tình trạng chán ăn, sụt cân, mệt mỏi hoặc suy giảm thể lực, người bệnh nên đi khám để được đánh giá toàn diện và loại trừ các bệnh lý tiềm ẩn.

Tiểu đêm nhiều lần

Việc thức dậy đi tiểu một lần mỗi đêm có thể vẫn nằm trong giới hạn bình thường, đặc biệt ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, nếu phải thức dậy từ hai lần trở lên mỗi đêm trong thời gian dài, nguyên nhân có thể liên quan đến tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, đái tháo đường, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc các rối loạn chức năng bàng quang.

Trong đa số trường hợp, đây không phải là dấu hiệu của ung thư. Tuy nhiên, nếu tiểu đêm kéo dài kèm tiểu máu, đau khi đi tiểu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên được thăm khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân.

Ho kéo dài hoặc khó thở về đêm

Ho về đêm là triệu chứng thường gặp ở người bị dị ứng, hen phế quản, viêm đường hô hấp hoặc trào ngược dạ dày - thực quản. Tuy nhiên, nếu tình trạng ho kéo dài nhiều tuần không cải thiện, đặc biệt khi đi kèm khó thở, đau ngực, ho ra máu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh cần được kiểm tra y tế. Đây là những dấu hiệu có thể gặp ở nhiều bệnh lý hô hấp khác nhau, trong đó có ung thư phổi.

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Không phải mọi rối loạn giấc ngủ đều là ung thư

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng phần lớn các vấn đề về giấc ngủ xuất phát từ những nguyên nhân lành tính như căng thẳng, rối loạn lo âu, thay đổi nội tiết, các bệnh lý mạn tính hoặc thói quen sinh hoạt chưa hợp lý.

Tuy nhiên, khi các triệu chứng kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường khác của cơ thể, người dân không nên tự chẩn đoán mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn.

Duy trì giấc ngủ từ 7-8 giờ mỗi đêm, hạn chế thức khuya, tập thể dục đều đặn, không hút thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ vẫn là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư.

Theo Toutiao