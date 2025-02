Theo tờ ETToday, dịch cúm đang leo thang tại Đài Loan (Trung Quốc). Tuần trước, có 128 ca bệnh nặng mới và 28 ca tử vong vì cúm tại đây. Một trong số đó là một bé trai dưới 10 tuổi. Ban đầu bé bị sốt, ho và sổ mũi. Ngày hôm sau, bé sốt tăng vọt lên 40 độ C, bất tỉnh và khó thở. Bé được đưa đến phòng cấp cứu và được chẩn đoán mắc cúm A.

Cuối cùng, do biến chứng sốc nhiễm trùng và nghi ngờ bị bệnh viêm não hoại tử cấp tính (ANE), bé đã tử vong sau một tuần nằm viện.

Bác sĩ Trương Gia Minh, Giám đốc Khoa Di truyền và Ưu sinh học tại Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng điều thực sự gây tử vong không phải là bản thân virus cúm, mà là hệ thống miễn dịch của cơ thể mất kiểm soát, gây ra một "cơn bão miễn dịch" tàn khốc. "Khi hệ thống miễn dịch của trẻ phản ứng thái quá, cuối cùng nó không tấn công virus mà là chính não của trẻ".

Ảnh minh họa: HK01

Ông cho rằng tình trạng của cậu bé phát triển cực kỳ nhanh chóng, từ sốt và ho đến sốt cao và hôn mê, và không thể cứu được chỉ trong một tuần. Trên thực tế, nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm não hoại tử cấp tính là cơn bão miễn dịch. "Hệ thống miễn dịch của chúng ta ban đầu là đội quân phòng thủ của cơ thể, nhưng khi đội quân này 'mất kiểm soát', kết quả giống như một cuộc nội chiến, tấn công chính cơ thể mình như một kẻ thù".

Bác sĩ Trương Gia Minh giải thích rằng ANE về cơ bản là một cơn bão cytokine nghiêm trọng. Khi hệ thống miễn dịch giải phóng một lượng lớn các yếu tố gây viêm để chống lại virus cúm, nó không chỉ tấn công virus mà còn vô tình làm tổn thương các mô khỏe mạnh của cơ thể, đặc biệt là não. Cơn bão miễn dịch này giống như một trận lụt ngoài tầm kiểm soát, nhấn chìm não ngay lập tức, gây ra tình trạng viêm nghiêm trọng, phù nề và thậm chí là hoại tử tế bào thần kinh.

Đây chính là lý do vì sao quá trình ANE lại tiến triển nhanh như vậy. Trẻ có thể chỉ sốt nhẹ và ho vào ngày hôm trước, nhưng ngày hôm sau có thể sốt cao tới 40 độ C, đột nhiên hôn mê, thậm chí bắt đầu co giật. Sau khi đưa đến bệnh viện, phát hiện não bị viêm nặng. Vào thời điểm này, hình ảnh MRI thường cho thấy "tổn thương đồi thị hai bên", là tác động tàn phá của cơn bão miễn dịch lên não. "Một khi tiến triển đến giai đoạn này, bệnh thường ở thời điểm quan trọng giữa sự sống và cái chết. Không phải do virus quá mạnh, mà là do hệ thống miễn dịch quá mất kiểm soát".

Trên thực tế, bản thân virus không phải là kẻ giết người, mà là phản ứng dây chuyền do phản ứng thái quá của hệ thống miễn dịch gây ra. Khi cơn bão miễn dịch xảy ra, tính thấm của mạch máu trong não tăng lên, dẫn đến phù não, huyết khối và hoại tử tế bào thần kinh. "Nói cách khác, không phải virus thực sự gây ra tổn thương não nghiêm trọng, mà là phản ứng thái quá của hệ thống miễn dịch trong việc chống lại virus, vô tình làm tổn thương chính nó".

Các nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng một số trẻ em có thể đặc biệt nhạy cảm với các bệnh nhiễm trùng do virus do các yếu tố di truyền (như đột biến gen RANBP2), khiến chúng có nhiều khả năng kích hoạt cơn bão cytokine này. Bác sĩ Trương Gia Minh cũng đề cập rằng cộng đồng y tế vẫn chưa thể dự đoán chính xác những trẻ em nào nằm trong nhóm nguy cơ cao, vì vậy chúng ta chỉ có thể cảnh giác, ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh cúm và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu phát hiện ra những bất thường ở giai đoạn đầu.

Điều đáng sợ nhất của ANE là "tốc độ". Nếu trẻ có các tình trạng sau, bao gồm sốt trên 40 độ C không thuyên giảm, trầm cảm tinh thần và phản ứng chậm với thế giới bên ngoài, nôn liên tục hoặc thậm chí không thể tỉnh dậy, co giật hoặc yếu chân tay, cha mẹ phải cảnh giác. Một khi thời kỳ điều trị vàng bị bỏ lỡ, não của trẻ có thể bị tổn thương không thể phục hồi.

Cuối cùng, ông nhắc nhở, vắc xin và phòng ngừa là chìa khóa để tránh bão miễn dịch. Cậu bé đáng thương tử vong lần này không được tiêm vắc xin cúm, điều này cũng gây ra sự bàn tán trong các bậc phụ huynh. Mặc dù tiêm vắc xin không thể ngăn ngừa nhiễm trùng 100%, nhưng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nguy cơ bão miễn dịch, do đó tránh được các bệnh về não gây tử vong như ANE. "Cúm không phải là cảm lạnh thông thường, bão miễn dịch mới là kẻ thù thực sự".

Nguồn: ETToday