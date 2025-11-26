Bé mê, mẹ yên tâm với combo ăn vặt Want Want

Ăn vặt cũng cần lựa chọn thông minh

Không thể phủ nhận rằng trẻ nhỏ và đặc biệt là lứa tuổi học sinh luôn yêu thích các món ăn vặt. Một gói snack giòn, một ly trà sữa béo ngọt đôi khi cũng là niềm vui đơn giản sau giờ học. Nhưng bên cạnh niềm vui đó, nỗi lo của mẹ về đồ ăn vặt liệu có nhiều đường, nhiều dầu mỡ, có đảm bảo an toàn cho con hay không,... vẫn còn hiện hữu.

Mỗi vị bánh gạo cuộn kết hợp với hồng trà sữa 10 điểm là một trải nghiệm, một niềm vui

Chính từ những băn khoăn đó, Want Want – thương hiệu đến từ Đài Loan với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực snack và đồ uống đã cho ra mắt hai sản phẩm được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam là hồng trà sữa Want Want 10 điểm và bánh gạo cuộn Want Want. Bộ đôi combo này hướng tới tiêu chí "ăn ngon mà vẫn lành", giúp bé có thể thoải mái thưởng thức món yêu thích mỗi ngày, còn mẹ thì an tâm về chất lượng và độ an toàn.

Hồng trà sữa nhẹ nhàng, ít béo – "điểm 10" cho vị ngon trọn vẹn

Nếu như trước đây, trà sữa thường gắn với hình ảnh những ly lớn, nhiều kem béo và đường, thì nay hồng trà sữa Want Want 10 điểm mang đến lựa chọn hoàn toàn khác. Với dung tích 125ml, sản phẩm nhỏ gọn, vừa đủ cho một lần thưởng thức, đặc biệt phù hợp với khẩu phần của trẻ nhỏ.

Một "điểm 10" nho nhỏ cho con - Hồng trà sữa Want Want thơm trà, ngọt dịu, ít béo

Hương vị của hồng trà sữa Want Want được phát triển theo công thức chuẩn Đài Loan, thơm mùi trà tự nhiên, ngọt dịu và không sử dụng chất bảo quản. Chính sự cân bằng giữa vị trà thanh và vị sữa nhẹ đã giúp sản phẩm dễ uống, không ngấy và được nhiều bé yêu thích.

Điểm đặc biệt là lượng chất béo và đường được kiểm soát ở mức phù hợp, giúp trẻ có thể uống mỗi ngày mà không lo dư năng lượng. Một hộp nhỏ xinh, vừa miệng, để vừa vặn trong balo – "điểm 10" cho hương vị và cả sự tiện lợi.

Bánh gạo cuộn giòn tan – món snack "quốc dân" mới

Nếu trà sữa là món uống yêu thích, thì bánh gạo cuộn Want Want lại là ngôi sao mới trong thế giới snack lành mạnh. Sản phẩm được chế biến bằng công nghệ ép đùn nổ gạo hiện đại, không chiên qua dầu, giúp bánh giữ được độ giòn tự nhiên mà vẫn ít calo.

Vừa giòn, vừa mềm, vừa béo nhẹ - Một miếng bánh gạo cuộn Want Want là đủ 10 điểm ngon miệng.

Bên trong là phần nhân mềm mịn, bên ngoài phủ lớp bột đậm vị, mang lại cảm giác ăn vui miệng mà không hề ngán. Bánh được chế biến với nhiều hương vị khác nhau, từ rong biển mằn mặn, vị bắp ngọt dịu, trứng muối béo bùi đến phô mai thơm ngậy phù hợp với khẩu vị của trẻ em Việt Nam.

Combo hoàn hảo, ngon miệng mà vẫn lành mạnh

Khi kết hợp cùng nhau, hồng trà sữa Want Want 10 điểm và bánh gạo cuộn Want Want tạo thành combo ăn vặt cân bằng. Một bên là vị trà sữa thanh nhẹ, ít béo, bên còn lại là bánh cuộn giòn xốp không chiên dầu, thơm ngon cực cuốn.

Bánh gạo cuộn mở là thấy thơm, cắn miếng giòn tan, khám phá bí mật nằm ở lớp nhân đầy hấp dẫn

Đây không chỉ là lựa chọn cho giờ ra chơi hay buổi xế chiều, mà còn là phần thưởng nhỏ mà mẹ có thể dành cho bé mỗi khi con có thành tích tốt, ngoan ngoãn hay biết giúp đỡ người khác. Một hộp trà sữa và một chiếc bánh gạo Want Want tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến niềm vui trọn vẹn cho cả mẹ và con.

Thương hiệu được mẹ tin chọn

Cả hai sản phẩm đều được sản xuất bởi Want Want, thương hiệu đồ ăn nhẹ nổi tiếng của Đài Loan, hiện đã có nhà máy hiện đại tại Đồng Tháp, Việt Nam. Nhờ quy trình sản xuất khép kín và kiểm soát nghiêm ngặt, sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, an toàn cho bé từ 3 tuổi trở lên, với dòng hồng trà sữa, hương vị trà sữa nhẹ nhàng sẽ phù hợp hơn với các bé từ 5–6 tuổi.

Vinh dự được vinh danh trong TOP 10 thương hiệu xuất sắc tại Việt Nam 2024, minh chứng cho cam kết chất lượng và sáng tạo không ngừng của Want Want Việt Nam.

Sự minh bạch về nguồn gốc và uy tín thương hiệu giúp nhiều phụ huynh yên tâm lựa chọn Want Want như một phần trong chế độ ăn vặt an toàn của con.

Combo hồng trà sữa Want Want 10 điểm và bánh gạo cuộn Want Want vừa thơm ngon, vừa an toàn, lại dễ mang theo và chia sẻ – đây chính là combo "vừa lòng mẹ, hợp vị bé" đang được yêu thích tại nhiều gia đình Việt. Mua ngay cho bé tại: https://shopee.vn/wantwantvn

CÔNG TY TNHH WANT WANT VIỆT NAM

Văn phòng thương mại: Tầng 2, số 506 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 089 66 33 788

Nhà máy: Lô 23B,25A,29A,30 KCN Long Giang, Xã Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Hotline Nhà máy: 0273 3911 1111 hoặc 1800 888 911.