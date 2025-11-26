ACFC mở màn Black Friday, loạt thương hiệu lớn khuyến mãi đến 80%

Tại nhiều TTTM hiện nay, không khí mua sắm nhộn nhịp như một lễ hội: người người nhà nhà xếp hàng "săn" item yêu thích từ Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Mango, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, Guess, Karl Lagerfeld, Swarovski, Sisley, DKNY, GAP, Old Navy, Cotton On, Typo, OVS,…

Deal xịn – brand xịn: Combo này chỉ có tại ACFC - Black Friday 2025

Năm nay, nhóm thương hiệu cao cấp như Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, GUESS, giảm sâu chưa từng có lên đến 80%. Đây đúng là cơ hội "ngàn vàng" để nâng tầm phong cách, chuẩn bị outfit cho mùa lễ hội cuối năm mà không lo "cháy" ví.

Style đẹp – giá mềm cho mọi tủ đồ

Các brand thời trang phải có trong tủ đồ của bạn như Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Mango, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, Guess, Karl Lagerfeld, Swarovski, Sisley, DKNY, GAP, Old Navy, Cotton On, Typo, OVS, Mothercare, Sunnies Studios, Parfois, Dockers, United Colors of Benetton cũng giảm cực sâu. Áo khoác, đầm, quần jean, sweater… trendy liên tục "bay màu" "cháy kệ" vì quá hot.

Black Friday là một trong những dịp Sale lớn được mong chờ nhất năm, sự kiện sale này luôn thu hút lượng khách hàng khổng lồ nhờ sự "chịu chơi" từ các thương hiệu quốc tế được nhà ACFC phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Với ưu đãi cực khủng lên đến 80%, chưa bao gồm các chương trình giảm sâu thêm tùy theo mỗi thương hiệu.

Không khí mua sắm tại các TTTM lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dường như vỡ trận vào các ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều khách hàng cho biết đây là khoảng thời gian hợp lý nhất để tranh thủ chốt luôn loạt deal hời, tiết kiệm kha khá chi phí và vẫn chốt thêm được rất nhiều sản phẩm giá cả rất phải chăng.

Black Friday của ACFC chỉ diễn ra một lần trong năm. Hệ thống cửa hàng toàn quốc và ACFC Online đang cực kỳ "nhộn nhịp". Nếu đang muốn làm mới tủ đồ hay tìm quà tặng lễ hội, đây chính là thời điểm đẹp nhất. Săn sale ngay tại các TTTM gần nhất bạn nhé!

Thông tin chương trình:

ACFC Black Friday 2025 bắt đầu từ 20.11 – 30.11.2025

Giảm đến 80%.

Tại toàn bộ cửa hàng ACFC & ACFC Online: http://blackfriday.acfc.com.vn/