Bé gái tuổi dậy thì đau bụng, tiểu khó coi chừng bệnh nguy hiểm

Theo bệnh sử, bé gái đau bụng dưới từng cơn đã hơn hai tháng, kèm táo bón kéo dài. Gia đình đưa trẻ đi khám nhiều nơi, được chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa nhưng việc điều trị không mang lại kết quả mà tình trạng ngày càng nặng. Hai ngày trước nhập viện, bé gần như không tiểu được, bụng căng tức. Gia đình vội đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ phải đặt thông tiểu khẩn cấp và ghi nhận lượng nước tiểu tồn lưu trong bàng quang của bệnh nhi lên tới 1,5 lít – mức rất bất thường đối với một trẻ nhỏ. Điều này cho thấy bàng quang đã bị chèn ép trong thời gian dài, nguy cơ ảnh hưởng đến hệ tiết niệu.

Theo PGS Ngọc Thạch, qua thăm khám, ghi nhận bé đã có những dấu hiệu dậy thì như phát triển ngực và lông mu nhưng chưa từng có kinh nguyệt. Khám vùng sinh dục ngoài phát hiện màng trinh không thủng, căng phồng, có màu xanh tím. Đây là dấu hiệu điển hình của tình trạng máu kinh bị ứ đọng trong cơ thể.

Khi bé gái ở tuổi dậy thì có các biểu hiện bất thường, phụ huynh cần chủ động đưa đi thăm khám, điều trị sớm (ảnh minh họa)

Kết quả siêu âm các bác sĩ ghi nhận, âm đạo và tử cung bệnh nhi giãn lớn do máu kinh không thoát ra ngoài, tạo thành một khối lớn chèn ép bàng quang và niệu quản. Đáng lo ngại, thận trái của bé đã bắt đầu giãn, cho thấy hệ tiết niệu đang bị ảnh hưởng và có nguy cơ tổn thương nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật xẻ màng trinh, giải phóng khối máu kinh ứ đọng. Sau can thiệp, áp lực lên bàng quang và thận giảm rõ rệt, bé hết đau bụng, tiểu tiện trở lại bình thường. Quá trình theo dõi, các bác sĩ ghi nhận, bệnh nhi đã có kinh nguyệt lần đầu không bị tắc nghẽn, chức năng thận ổn định.

Theo phân tích chuyên môn của PGS Phạm Ngọc Thạch, màng trinh không thủng là dị tật bẩm sinh thường gặp nhất trong nhóm các bệnh lý gây tắc nghẽn âm đạo. Tuy nhiên, do không gây triệu chứng rõ ràng từ sớm nên bệnh rất dễ bị bỏ qua. Máu kinh vẫn được tạo ra đều đặn theo chu kỳ nhưng không thể thoát ra ngoài, bị “nhốt” lại trong cơ thể và tích tụ dần theo thời gian.

“Khi lượng máu ứ đủ lớn, trẻ mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dưới tái diễn, táo bón, tiểu khó hoặc bí tiểu. Nhiều phụ huynh nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa, nhiễm trùng tiểu, thậm chí cho rằng con bị stress tuổi dậy thì nên chậm đưa trẻ đi khám” - PGS Phạm Ngọc Thạch cho biết.

Thống kê tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho thấy mỗi năm, tại đây tiếp nhận gần 10 trường hợp màng trinh không thủng như trường hợp trên. Phần lớn bệnh nhi được phát hiện ở tuổi dậy thì và đa số đã có biến chứng. Nếu chẩn đoán muộn, tình trạng ứ máu kinh kéo dài có thể gây tổn thương thận, nhiễm trùng, viêm nhiễm tai vòi, làm tăng nguy cơ giảm khả năng sinh sản về sau.

Các bác sĩ cảnh báo, đau bụng và táo bón ở bé gái tuổi dậy thì không phải lúc nào cũng là rối loạn tiêu hóa đơn thuần. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ đã có dấu hiệu dậy thì nhưng chưa có kinh nguyệt, đau bụng dưới tái diễn theo chu kỳ, tiểu khó, bí tiểu hoặc táo bón kéo dài không rõ nguyên nhân, bất thường ở vùng sinh dục ngoài cần đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám càng sớm càng tốt. Khi dị tật hoạc bệnh lý được phát hiện sớm sẽ giúp trẻ tránh được nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe lâu dài của trẻ.