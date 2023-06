Bé gái lén liên kết thẻ ghi nợ của mẹ, âm thầm rút 1,5 tỷ nạp tiền chơi game

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 5, một bé gái 13 tuổi người Trung Quốc đã “nướng” một khoản tiền tiết kiệm khổng lồ mà cha mẹ dành dụm vào các trò chơi di động.

Mẹ của cô bé, cô Gong Yiwang, không biết gì về sự việc cho đến khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên trường nội trú. Khi giáo viên thông báo về tình trạng nghiện game của con gái, Gong Yiwang kiểm tra tài khoản thì “tá hoả” khi thấy số tiền 1,5 tỷ mà mình dành dụm được nay chỉ còn lại vài xu. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 5, con gái cô đã chi hơn 394 triệu để mua tài khoản game và hơn 700 triệu để mua nhiều vật phẩm trong game. Cô bé cũng “hào phóng” chuyển tiền cho ít nhất 10 bạn cùng lớp để mua các sản phẩm giống mình, nâng tổng chi phí lên tới khoảng 1,5 tỷ.

Bà mẹ đau khổ: “Tôi không ngờ rằng đứa con gái mới 13 tuổi có thể làm chuyện này. Tôi như sắp phát điên lên vậy”.

Chia sẻ với Elephant News, cô bé tiết lộ bản thân đã liên kết thẻ ghi nợ của mẹ với điện thoại di động của mình. Nhưng chính cô bé cũng không biết số tiền này đến từ đâu và cũng không biết mình đã dành bao nhiêu tiền để chi trả cho game. Cô bé nhớ rằng mẹ đã đọc mật khẩu cho em trước đó khi em xin tiền mẹ để mua một món đồ.

Khi bạn bè ở trường thấy cô bé “rủng rỉnh tiền”, chúng liền đến xin tiền, thậm chí còn quấy rối cô bé mỗi ngày. Cô bé không dám nói với giáo viên vì sợ giáo viên thông báo với cha mẹ.

Tồi tệ hơn, cô bé đã xóa hết lịch sử giao dịch để giấu bố mẹ chuyện nạp tiền chơi game. Mẹ cô bé đã liên hệ với một số nền tảng thanh toán để yêu cầu hoàn tiền nhưng vẫn chưa thu hồi được hết số tiền.

Bảo vệ túi tiền khỏi những khoản bội chi

Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta phải biết giữ an toàn thông tin bảo mật về tài khoản ngân hàng. Có hai phương pháp giúp bạn tránh tình trạng tiền từ thẻ hoặc tài khoản tiết kiệm bị bòn rút “không lối thoát”

1. Sử dụng thẻ tín dụng thay cho thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng không dành cho tất cả mọi người vì thẻ tín dụng có lãi suất cao và kích thích chúng ta chi tiêu nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu coi thẻ tín dụng là công cụ để chi tiêu hợp lý so với khoản thu nhập của bạn và thanh toán dư nợ đầy đủ hàng tháng, thì thẻ tín dụng sẽ an toàn hơn rất nhiều so với thẻ ghi nợ. Thậm chí có những thẻ tín dụng vừa tốt mà lại còn miễn phí.

Một đặc điểm nữa là nếu bạn phát hiện một giao dịch đáng ngờ ở thẻ tín dụng, bạn có thể ngay lập tức khiếu nại hoặc yêu cầu tra soát giao dịch và đóng băng thẻ. Hơn nữa, bạn có thể cài đặt chức năng cảnh báo để thông báo giao dịch vượt hạn mức. Lý do là bởi các đơn vị phát hành thẻ đã có kinh nghiệm xử lý nhiều vụ lừa đảo qua thẻ tín dụng, nên họ có thể hoàn trả các khoản phí đó.

2. Thường xuyên kiểm tra tài hoặc dùng ứng dụng giám sát tài chính

Kiểm tra tiền trong tài khoản thường xuyên là để xem xét những biến động bất thường trong tài khoản, từ đó nhanh chóng có biện pháp xử lý kịp thời. Nhiều người coi đây là công việc nhàm chán, vì cứ phải liên tục nhập mật khẩu và xác thực hai bước. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là bước đầu tiên để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan tới tài chính.

Ngoài ra, nhiều công ty đã cho ra mắt ứng dụng để giúp công việc giám sát tiền trong tài khoản trở nên dễ dàng hơn. Các ứng dụng sẽ thống kê chi tiết và cụ thể những khoản chi tiêu phát sinh, từ đó sẽ giúp bạn có có thể cân đối chi tiêu và nhận ra khoản chi tiêu bất thường nếu có.