Bé gái hơn 1 tuổi “gặm” bánh bao thu hút hơn 30 triệu lượt xem, nhưng bất ngờ bị dân mạng chỉ trích vô lý

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một bé gái 1 tuổi rưỡi ở tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) vô tư “gặm” bánh bao đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội, nhận về hơn 1 triệu lượt thích. Hình ảnh gương mặt tròn xoe đáng yêu của bé bên những chiếc bánh bao trắng muốt khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười thích thú.

Theo tìm hiểu, bé gái trong clip tên là Đóa Đóa. Ngày 24/2, mẹ bé - chị Lưu chia sẻ với phóng viên rằng quê gốc của gia đình ở huyện Thanh Thủy, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc. Ông bà ngoại của bé mở một cửa hàng bán bánh bao. Mùng 4 Tết, do khách đặt trước nên làm dư ra một số bánh để nhà dùng, cậu của Đóa Đóa đã bế bé ra tiệm chơi và cho bé ăn thử.

Tuy nhiên, sau khi video lan truyền, cũng xuất hiện một số ý kiến trái chiều. Trước những tranh luận đó, chị Lưu khẳng định con mình không phải là “trẻ hư”.

“Lúc đó tay bé hơi bẩn, nên cậu mới bế lại gần và bảo ‘con há miệng ra ăn trực tiếp đi’. Tôi thấy cảnh đó rất đáng yêu nên tiện tay quay lại. Bé gặm chiếc đầu tiên vài miếng nhưng không với tới phần phía sau, nên cậu lại bế sang chiếc thứ hai. Khi bé định gặm chiếc thứ ba thì ông ngoại đã bế bé quay lại chiếc thứ hai”, chị Lưu kể.

Gia đình chị Lưu hiện sinh sống tại Phúc Châu. Chồng chị là người Giang Tây. Dịp Tết năm nay, cả nhà trước tiên về Giang Tây, đến mùng 3 mới tiếp tục hành trình về quê ngoại ở Cam Túc và dự định ở lại đến hết ngày 11 tháng Giêng mới trở về.

Đây cũng là lần đầu tiên Đóa Đóa được về quê ngoại đón Tết. Chị Lưu thừa nhận, việc đưa một em bé còn quá nhỏ đi đường xa khá vất vả: gia đình phải ngồi tàu hơn 20 tiếng từ Giang Tây đến Thiên Thủy, sau đó tiếp tục đi xe khách về huyện. Tuy nhiên, niềm vui sum họp đã khiến hành trình dài trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Con bé rất thích ăn các món từ bột mì, đặc biệt là bánh bao, ăn uống cũng rất tốt”, chị Lưu chia sẻ thêm.

Khi ngày trở về đang đến gần, chị Lưu bộc bạch: “Trước đây, mỗi lần rời quê tôi thường rất buồn. Bây giờ có gia đình nhỏ của riêng mình, dù vẫn có chút lưu luyến, nhưng cảm xúc không còn nặng nề như trước nữa”.

Đoạn video giản dị về khoảnh khắc đời thường của bé Đóa Đóa không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn gợi lên không khí Tết đoàn viên ấm áp trong lòng nhiều người xem.