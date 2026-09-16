Bé gái hơn 1 tuổi cứ ăn là nôn, bố mẹ sốc khi biết sự thật

Thấy con mệt mỏi, cứ ăn đồ ăn đặc là nôn nhưng vẫn uống sữa và ngủ ngoan nên gia đình chủ quan không đưa đi khám. Đến khi biểu hiện bất thường kéo dài và tình trạng nôn trớ ngày càng nặng, gia đình mới đưa bé gái ở Trung Quốc đi cấp cứu.

Sự cố hi hữu xảy ra với bệnh nhi 16 tháng tuổi tại Quảng Đông (Trung Quốc).

Sau bữa ăn, em bé đột ngột nôn 2 lần liên tiếp. Thế nhưng, sau đó bé lại ngoan ngoãn đi ngủ, tinh thần vẫn khá tốt, vẫn chịu uống sữa và uống nước bình thường. Điểm bất thường duy nhất và rõ rệt nhất chỉ xuất hiện khi đút thức ăn dạng đặc: Em bé lập tức phản ứng, buồn nôn rồi nhè toàn bộ thức ăn ra ngoài.

Vì thấy con "vẫn ngủ ngoan, vẫn uống được sữa" mà không quấy khóc hay sốt cao, bố mẹ lầm tưởng con chỉ bị viêm dạ dày ruột hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ nên không đưa đi khám. Phải sang ngày hôm sau, thấy biểu hiện bất thường kéo dài không dứt và tình trạng nôn trớ ngày càng nặng, gia đình mới hoảng hốt bế con đến phòng cấp cứu.

Hình ảnh dị vật trong cơ thể bệnh nhi. Ảnh: Sohu

Tại Bệnh viện Sản Nhi Dương Giang (Quảng Đông, Trung Quốc), kết quả chụp X-quang khiến các bác sĩ và cha mẹ em bé bàng hoàng. Một khối tròn phát sáng với mật độ đậm đặc ở ngay giữa lòng thực quản của đứa trẻ. Đó là một viên pin cúc áo bị mắc kẹt suốt hơn một ngày đêm. Điều đáng nói là đến tận lúc này, cha mẹ bé vẫn chưa rõ viên pin ấy từ đâu ra và con đã cho vào miệng từ lúc nào.

Ca phẫu thuật nội soi cấp cứu dưới sự hỗ trợ của gây mê toàn thân được triển khai ngay lập tức. Khi gắp được dị vật ra ngoài, toàn bộ ê-kíp không khỏi sợ hãi. Viên pin kim loại vốn sáng bóng nay đã rỉ sét, chuyển màu đen và bám chặt dịch mô khô. Ngay vị trí viên pin găm vào suốt 26 tiếng, lớp niêm mạc thực quản của bệnh nhi đã bị bỏng hóa chất và hoại tử vô cùng nghiêm trọng.

Việc nuốt phải pin cúc áo vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Sohu

Bác sĩ Lương Mẫn Mẫn cảnh báo việc viên pin cúc áo nằm trong cổ họng bé gái suốt 26 giờ đồng hồ vô cùng nguy hiểm. Khi nằm trong môi trường ẩm ướt của niêm mạc thực quản, viên pin sẽ tự động tạo ra một dòng điện siêu nhỏ. Dòng điện này nhanh chóng điện phân các mô xung quanh và liên tục giải phóng chất kiềm natri hydroxit, một hóa chất có khả năng ăn mòn da thịt. Tình trạng này dẫn đến các hiểm họa:

- Chỉ sau 2 giờ bị mắc kẹt, chất kiềm cực mạnh này đã bắt đầu hóa lỏng và hoại tử lớp niêm mạc thực quản.

- Sau 6 giờ, vết bỏng tiến triển nhanh chóng thành những ổ loét sâu.

- Đến 12 giờ, các mô cấu trúc sâu bên trong bị tàn phá.

- Tù khi chạm mốc 24 giờ, viên pin có thể làm thủng thực quản, rò sang khí quản hoặc ăn mòn động mạch chủ, dẫn đến xuất huyết tử vong chỉ trong vài phút.

Sự nguy hiểm của tai nạn này nằm ở "giai đoạn yên tĩnh giả tạo". Sau vài phản ứng khó chịu ban đầu, em bé vẫn có thể uống sữa và ngủ ngoan khiến cha mẹ dễ bị đánh lừa rằng con chỉ ốm nhẹ, vô tình để thời gian vàng cấp cứu trôi qua.

"Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu dưới sự hỗ trợ của gây mê toàn thân và thành công gắp viên pin cúc áo ra khỏi thực quản bệnh nhi. Tuy nhiên, do viên pin đã nằm lại suốt 26 tiếng gây bỏng hóa chất và hoại tử niêm mạc thực quản nghiêm trọng, bệnh nhi cần tiếp tục điều trị chống nhiễm trùng, theo dõi sát sao nguy cơ sẹo hẹp thực quản và phục hồi chức năng ăn uống sau phẫu thuật", bác sĩ Lương cho biết.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý, đối với trẻ nhỏ, phải chuẩn bị kỹ thức ăn cho trẻ, lấy hết xương cá, xương lợn ra khỏi món ăn. Tập cho trẻ lớn thói quen ăn chậm, nhai kỹ.

Không cho trẻ ngậm bất kỳ vật nhỏ gì ở miệng vì trẻ dễ nuốt vào; không nên đùa, gây cười khi trẻ đang ăn uống, vì dễ khiến trẻ bị sặc. Không nên cho trẻ ăn các loại hạt hoặc những loại quả chưa lấy hạt, vì hạt dễ rớt vào đường thở hoặc thực quản, có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trường hợp phát hiện trẻ nhỏ nuốt dị vật hoặc nghi ngờ đã nuốt dị vật, cha mẹ hoặc người giám hộ nên nhanh chóng đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế.

Đặc biệt, phụ huynh không nên tự ý móc họng, lấy dị vật hoặc cho trẻ ăn uống với mục đích đẩy dị vật xuống. Những hành động này có thể khiến dị vật di chuyển sai hướng, làm tăng nguy cơ tổn thương hoặc gây khó khăn cho quá trình xử trí sau đó.