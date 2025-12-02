Bé gái 4 tuổi đột ngột khóc thét, vào viện bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã xử trí thành công trường hợp bé trai 4 tuổi nuốt phải chiếc kẹp tóc kim loại sắc nhọn. Dị vật đã trôi xuống dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương đường tiêu hóa.

Bệnh nhi H.H.Đ (4 tuổi, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) được gia đình đưa đến viện trong tình trạng nghi nuốt dị vật sắc nhọn- một chiếc kẹp tóc bằng kim loại.

Theo người nhà, khi bé chơi cùng chị gái, cả hai tranh nhau chiếc kẹp tóc. Vì sợ bị lấy lại, bé đã giấu bằng cách bỏ kẹp tóc vào miệng. Dị vật lập tức trôi xuống thực quản khiến bé hoảng sợ, bật khóc.

Gia đình cố gắng soi đèn để tìm cách lấy ra nhưng bất thành. “Lúc đầu chúng tôi vẫn thấy đầu kẹp tóc, nhưng bé khóc nấc liên tục khiến dị vật trôi tuột xuống. Lo quá nên đưa cháu đi viện ngay”, người nhà kể lại.

Dị vật được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ ghi nhận bé đang trong quá trình điều trị can thiệp trí tuệ, khó hợp tác khi làm thủ thuật. Dị vật kim loại sắc nhọn có nguy cơ gây tổn thương niêm mạc tiêu hóa nếu di chuyển sâu hơn.

Ê-kíp khoa Thăm dò chức năng phối hợp khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức nhanh chóng hội chẩn, chỉ định nội soi can thiệp dưới gây mê.

Bác sĩ dùng kìm răng chuột chuyên dụng tiếp cận dị vật, khéo léo gắp ra khỏi thành dạ dày và đưa ra ngoài an toàn. Niêm mạc hang vị chỉ bị xước nhẹ, không ghi nhận biến chứng. Bệnh nhi hồi tỉnh tốt và tiếp tục được theo dõi.

Chia sẻ về trường hợp này ThS.BS Triệu Thị Xuân - Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng cho biết: "Dị vật sắc nhọn như kim, kẹp tóc, ghim… nếu trôi xuống đường tiêu hóa rất nguy hiểm vì có thể gây thủng, chảy máu hoặc nhiễm trùng nặng. Trường hợp của bé may mắn được đưa đến sớm và nội soi kịp thời. Gây mê là cần thiết để đảm bảo an toàn, tránh bé kích thích khiến dị vật cắm sâu hơn".

Bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không tự móc họng hay dùng vật dụng để lấy dị vật tại nhà vì dễ làm dị vật trôi sâu hoặc gây tổn thương niêm mạc. Khi trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng nội soi can thiệp.

Đồng thời, cảnh báo các phụ huynh tránh để trẻ chơi các vật nhỏ, sắc nhọn như kẹp tóc, đinh ghim, pin cúc áo, nam châm… và luôn giám sát trẻ.

Đặc biệt, với những trẻ có rối loạn phát triển hoặc khó kiểm soát hành vi. Khi nghi trẻ nuốt dị vật, cần giữ bình tĩnh, không cho ăn uống thêm và đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Một số triệu chứng nhận biết trẻ nuốt phải dị vật như:

Nuốt vướng

Đau khi nuốt

Nôn, khạc ra máu

Trẻ quấy khóc, bỏ ăn, buồn nôn, đầy bụng

Có những trường hợp dị vật mắc tại thực quản có thể gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí thủng thực quản hoặc đâm vào các mạch máu lớn như động mạch chủ.

Những biến chứng nguy hiểm của dị vật đường tiêu hóa dễ xảy ra như:

Xuất huyết, loét, thủng đường tiêu hóa.

Áp xe trung thất hoặc phúc mạc.

Ngộ độc từ các thành phần trong dị vật như pin, nam châm, hóa chất.

Nguy cơ tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Và để phòng tránh nuốt dị vật ở trẻ, cha mẹ cần lưu ý:

Không để trẻ chơi hoặc ngậm các vật nhỏ như pin, cúc áo, đồng xu, hạt nhựa, nam châm ...

Chuẩn bị kỹ đồ ăn cho trẻ, loại bỏ xương, hạt trước khi ăn.

Tập cho trẻ thói quen ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện khi ăn.

Luôn để mắt đến trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi – độ tuổi dễ nuốt nhầm nhất.

