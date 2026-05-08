Bé 4 tuổi nguy kịch vì mắc tay chân miệng thể tối cấp

Các bác sĩ lọc máu điều trị cho bệnh nhi mắc tay chân miệng độ 4. Ảnh: BVCC

Thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao ngày thứ 3, nôn nhiều, mệt lả, thở nhanh và yếu chi. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận trẻ li bì, tím môi, nổi vân tím toàn thân, chi lạnh, nhịp tim tăng tới 180-190 lần/phút cùng tổn thương loét niêm mạc miệng.

Đánh giá đây là ca bệnh tay chân miệng độ 4 - mức độ nặng nhất, ekip điều trị lập tức tiến hành hồi sức tích cực với các biện pháp an thần, đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc hỗ trợ tim mạch và truyền immunoglobulin tĩnh mạch nhằm điều hòa phản ứng viêm.

Tuy nhiên, bệnh nhi diễn biến nhanh với tình trạng suy tim nặng, phù phổi cấp và "cơn bão cytokine" gây tổn thương đa cơ quan. Siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp cơ tim giảm nghiêm trọng, chỉ còn 20-30%. Trước nguy cơ tử vong rất cao, các bác sĩ quyết định chỉ định lọc máu liên tục cấp cứu kết hợp thuốc ức chế viêm.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi bắt đầu cải thiện, chức năng các cơ quan dần hồi phục. Trẻ được ngừng lọc máu, cai máy thở và giảm thuốc vận mạch sau 5 ngày hồi sức. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhi được xuất viện, có thể tự ngồi dậy, đi lại và sinh hoạt bình thường.

Theo BSCKII. Phí Xuân Thi, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus đường ruột gây ra, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh đa số diễn biến nhẹ nhưng một số trường hợp, đặc biệt do virus EV71, có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và tử vong.

Các bác sĩ cho biết thời gian gần đây, số ca tay chân miệng tại Quảng Ninh có xu hướng gia tăng, trong đó nhiều trẻ mắc bệnh nặng liên quan chủng EV71 độc lực cao.

Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường như sốt cao khó hạ, giật mình, run tay chân, quấy khóc, nôn nhiều hoặc li bì để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.