Nóng: Thu hồi 8.000.000 bình giữ nhiệt vì mắc 1 lỗi khiến ít nhất 3 người mù loà vĩnh viễn

Bình giữ nhiệt ngày nay đã trở thành vật dụng vô cùng quen thuộc và tiện lợi với tất cả mọi người. Thế nhưng, chọn và sử dụng vật dụng quen thuộc này cũng không thể lơ là.

Bởi ngoài ảnh hưởng tới hương vị của thực phẩm đựng bên trong, những chiếc bình giữ nhiệt không đảm bảo chất lượng, bị sử dụng sai cách có thể gây nguy hiểm cho chính người dùng. Sự việc thương hiệu bình giữ nhiệt nổi tiếng Thermos phải thu hồi hơn 8 triệu sản phẩm do có 3 người bị mù lòa vĩnh viễn, hàng chục người bị thương sau khi sử dụng chính là lời cảnh tỉnh đanh thép nhất!

Bi kịch mất đi ánh sáng chỉ sau một tiếng nổ từ bình giữ nhiệt

Trong số 27 báo cáo thương tích gửi về Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), ám ảnh nhất là trường hợp của 3 khách hàng đã vĩnh viễn mất đi thị lực.

Những nạn nhân này chia sẻ rằng mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức họ không kịp chớp mắt. Chỉ một giây sau khi vặn nắp chiếc bình Thermos để thưởng thức món súp nóng đã để lâu, một tiếng nổ lớn vang lên, nút chặn bên trong bắn vọt ra với áp suất khủng khiếp như một quả pháo đại. Lực va đập trực diện vào nhãn cầu mạnh đến mức gây vỡ mống mắt và rách võng mạc sâu, khiến các bác sĩ nhãn khoa cũng phải đầu hàng.

Từ một bữa ăn bình thường, cuộc đời họ đã thay đổi hoàn toàn khi một bên mắt vĩnh viễn chìm vào bóng tối, không thể cứu vãn được dù đi cấp cứu ngay.

Cơ chế "bom áp suất" ẩn sau lỗi thiết kế của bình giữ nhiệt Thermos lỗi

Theo Mirror, sự cố này không nằm ở chất liệu inox mà nằm ở sự thiếu hụt một linh kiện siêu nhỏ: van xả áp trong nhiều sản phẩm được tung ra thị trường của Thermos.

Khi thực phẩm như súp, sữa hoặc trà đường bị ủ nóng quá lâu bên trong bình, vi khuẩn bắt đầu lên men sinh khí gas, tạo ra một áp suất cực lớn bị nén chặt. Vì thiếu chức năng xả áp suất, ngay khi người dùng bắt đầu vặn mở, nút đậy bị đẩy bật ra ngoài với lực cực mạnh và có thể gây thương tích, thậm chí mù loà vĩnh viễn.

Đáng chú ý, thời gian ủ đồ ăn/thức uống càng dài, lượng khí tích tụ càng lớn thì vụ nổ sẽ càng tàn khốc. Nó có thể kiến nút chặn thành một vật thể bay với tốc độ không thể kiểm soát.

Ngay sau khi các sự cố kinh hoàng này được báo cáo, nhà sản xuất Thermos phối hợp cùng Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) tiến hành thu hồi hơn 8 triệu sản phẩm bình giữ nhiệt.

Tại thị trường Mỹ, Thermos đã trực tiếp phát đi thông báo yêu cầu người dùng ngừng sử dụng các mã bình lỗi và liên hệ với họ để được thay thế nút đậy miễn phí. Tại Việt Nam, nếu bạn đang sở hữu các mã bình nằm trong danh sách đen cần thu hồi (đặc biệt là hàng xách tay hoặc mua qua các sàn thương mại điện tử quốc tế), bạn nên chủ động ngừng sử dụng ngay để bảo vệ đôi mắt của mình. Bởi hiện tại việc hỗ trợ thay thế chủ yếu mới chỉ tập trung tại thị trường Mỹ.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm bị thu hồi, bạn cần lật đáy bình để kiểm tra đối chiếu ngay:

- Mẫu SK3000: Loại bình giữ nhiệt thực phẩm 16 oz (470ml), thu hồi các sản phẩm sản xuất trước tháng 7 năm 2023.

- Mẫu SK3020: Loại bình giữ nhiệt thực phẩm 24 oz (710ml), thu hồi các sản phẩm sản xuất trước tháng 7 năm 2023.

- Mẫu SK3010: Dòng bình giữ nhiệt đa năng Sportsman 40 oz (1,2 lít), thu hồi toàn bộ tất cả các sản phẩm đã từng bán ra.

Lưu ý khi chọn mua và sử dụng bình giữ nhiệt

Qua sự việc lần này, chúng ta một lần nữa phải nhìn nhận lạo thói quen chọn mua và sử dụng bình giữ nhiệt của bản thân.

Để bảo vệ chính mình, khi chọn mua bình giữ nhiệt, hãy ưu tiên các dòng có thiết kế nút bấm xả áp hoặc nắp vặn có rãnh thoát khí thông minh để khí gas thoát ra từ từ khi mở. Tuyệt đối không vặn nắp quá chặt khi đựng đồ đang bốc hơi và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sẳn xuất về thực phẩm, số giờ bảo quản. Nếu thấy nắp bình có dấu hiệu cứng, khó vặn hơn bình thường, hãy bọc một chiếc khăn dày lên nắp trước khi mở để giảm thiểu rủi ro va đập nếu có sự cố nổ áp suất xảy ra. Kiểm tra và thay mới ngay khi bình bị han gỉ, méo móp, có mùi lạ.

Đặc biệt, phải nhớ không phải thực phẩm nào cũng nên đựng trong bình giữ nhiệt. Nhất là 5 nhóm sau đây:

- Nước trái cây và đồ uống có ga: Axit và khí gas sẽ ăn mòn lớp nội thất và gây áp lực lớn lên nắp bình.

- Sữa và các sản phẩm từ sữa: Rất nhanh bị ôi thiu, lên men sinh khí ở nhiệt độ ấm gây tích tụ áp suất.

- Các loại trà và thảo mộc: Ngâm quá lâu tiết ra chất làm thâm đen ruột bình và ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa.

- Món súp/canh chứa nhiều muối hay nhiều loại gia vị: Dễ gây ăn mòn, gỉ sét lớp inox của bình nếu lưu trữ trong thời gian dài.

- Các loại thuốc đông y: Thành phần hóa học trong thuốc có thể phản ứng với kim loại ở nhiệt độ cao gây hại cho cơ thể.

Nguồn và ảnh: Mirror, Independent, Express