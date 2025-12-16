Bé 4 tuổi nguy kịch sau khi ăn món quen thuộc mẹ vẫn nấu hằng tuần

Vừa qua, bé N.M, 4 tuổi ở Hà Nội, đang ăn cơm muối vừng tại nhà thì bất ngờ ho sặc dữ dội, khó thở và tím tái. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh đã kịp thời thực hiện thủ thuật Heimlich. Nhờ thao tác chính xác, lực ép vào vùng bụng tạo phản xạ ho mạnh, giúp dị vật bật ra, giải phóng đường thở và cứu sống bé. Dị vật được xác định là mảnh hạt lạc lẫn trong muối vừng.

Bé 4 tuổi đột ngột tím tái phải cấp cứu khi đang ăn cơm muối vừng. Ảnh minh họa.

Chia sẻ xoay quanh vấn đề trẻ hay bị hóc dị vật bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - trạm cấp cứu vệ tinh số 32, Trung tâm 115 Tp.HCM cho biết, trẻ bị nghẹn hoặc tắc đường thở thường có những biểu hiện như ho yếu dần, ho không hiệu quả, không phát ra tiếng, không khóc hoặc không nói được.

Trẻ có thể ôm cổ, cúi người về phía trước, mặt tím tái, môi nhợt nhạt và nhanh chóng lịm đi, mất ý thức nếu không được can thiệp kịp thời.

- Biết cách xử trí: Trong tình huống trẻ bị sặc, hóc dị vật, phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ uống nước, không ép ăn thêm, không cố móc họng tìm dị vật, không dốc ngược trẻ xuống và không vỗ lung tung vào lưng khi trẻ còn đang khóc. Những hành động này có thể khiến dị vật trôi sâu hơn vào đường thở, làm tình trạng trở nên nguy hiểm hơn.

- Trẻ dưới 1 tuổi: Đối với trường hợp trẻ dưới 1 tuổi cần đặt trẻ nằm sấp trên cẳng tay, đầu thấp hơn thân và vỗ 5 lần vào lưng giữa hai xương bả vai, sau đó lật trẻ ngửa và ấn ngực 5 lần vào 1/3 dưới xương ức. Hai thao tác này được luân phiên cho đến khi trẻ ho mạnh hoặc dị vật bật ra.

- Đối với trẻ từ 1 tuổi trở lên: Đối với trường hợp này nên để trẻ đứng hơi cúi người về phía trước và vỗ mạnh 5 lần vào lưng giữa hai xương bả vai. Nếu dị vật chưa ra, người lớn đứng phía sau trẻ, vòng tay qua bụng và thực hiện ép bụng theo thủ thuật Heimlich 5 lần, kéo giật vào trong và lên trên, sau đó tiếp tục luân phiên với động tác vỗ lưng.

- Nếu trẻ bất tỉnh, tím tái và không thở: Trong trường hợp trẻ bất tỉnh, tím tái và không thở, đây là tình trạng nguy kịch. Gia đình cần gọi ngay cấp cứu 115 và tiến hành ép tim - thổi ngạt liên tục, phù hợp với lứa tuổi của trẻ, cho đến khi nhân viên y tế tới hoặc dị vật được đẩy ra ngoài.

- Theo dõi sát trong vòng 24 giờ: Khi dị vật đã được lấy ra và trẻ tỉnh lại, phụ huynh vẫn cần theo dõi sát trong vòng 24 giờ và đưa trẻ đi khám để kiểm tra các tổn thương có thể xảy ra ở đường thở và phổi. Việc trang bị kiến thức sơ cứu sặc dị vật cho người chăm sóc trẻ là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ tính mạng trẻ trong những tình huống khẩn cấp.

Để phòng tránh nuốt dị vật ở trẻ, cha mẹ cần lưu ý:

- Không để trẻ chơi hoặc ngậm các vật nhỏ như pin, cúc áo, đồng xu, hạt nhựa, nam châm ...

- Chuẩn bị kỹ đồ ăn cho trẻ, loại bỏ xương, hạt trước khi ăn.

- Tập cho trẻ thói quen ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện khi ăn.

- Luôn để mắt đến trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi – độ tuổi dễ nuốt nhầm nhất.

- Tuyệt đối không sử dụng mẹo dân gian, thuốc nam hay các cách chữa không có cơ sở, có thể khiến tình trạng nặng hơn, gây chậm trễ điều trị.

- Nếu trường hợp nặng cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nhất.

(Theo Vietnamnet, Sức khỏe & Đời sống)