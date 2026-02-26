Bé 2 tuổi ở Gia Lai nhập viện do nuốt nhầm dầu thơm

Ngày 26-2, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp em bé bị ngộ độc do nuốt nhầm dầu thơm trong nhà.

Chai dầu thơm mà cháu bé nuốt nhầm, dẫn đến phải nhập viện cấp cứu

Bệnh nhi là bé T.A. (SN 2023; trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Theo người nhà, ngày 22-2, trong lúc người lớn sơ ý, bé đã nuốt phải một lượng dầu thơm dùng để tạo mùi trong nhà. Chỉ ít phút sau, bé xuất hiện các triệu chứng ho sặc sụa, nôn ói liên tục và thở mệt nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Nhi, các bác sĩ nhanh chóng xử trí ban đầu, hỗ trợ hô hấp, theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy bé bị suy hô hấp do viêm phổi vì hít và ngộ độc dầu thơm – tình trạng có thể diễn tiến nặng nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bé đã ổn định và được xuất viện. Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo các loại dầu thơm, tinh dầu, dung dịch xịt phòng, nước lau sàn… đều tiềm ẩn nguy cơ cao đối với trẻ em. Khi nuốt hoặc hít phải, các hóa chất này có thể gây tổn thương phổi, viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.