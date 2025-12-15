Bắt Trương Thị Huyền sinh năm 2002

Theo thông tin từ Công an xã Bảo Đài (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 9h ngày 7/12, trong quá trình tổ chức đám cưới tại gia đình anh Nguyễn Mạnh Dũng (sinh năm 1996, trú tại thôn Dĩnh Bạn, xã Bảo Đài), gia chủ phát hiện bị mất 1 chiếc ví da, bên trong có số tiền 3.500.000 đồng, 7.500 tiền Đài tệ cùng một số giấy tờ tùy thân khác. Tổng trị giá tài sản khoảng 9.500.000 đồng.

Đối tượng Trương Thị Huyền.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Bảo Đài đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, thu thập thông tin và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Bảo Đài đã xác định và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Trương Thị Huyền (sinh năm 2002, trú tại thôn Đìa, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Tang vật liên quan đến vụ việc đã được thu hồi theo quy định.

Hiện Công an xã Bảo Đài đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an xã Bảo Đài khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, đặc biệt trong các dịp tổ chức sự kiện, hiếu hỷ, nơi đông người; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.