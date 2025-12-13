Bắt 2 chị em ruột Liên Thị Cúc và Liên Ánh Ngọc

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tại nhà số 02/4, đường Phan Bội Châu, khu vực Hòa Mỹ, phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ có hoạt động buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

3 đối tượng (từ trái sang): bà Cúc, bà Ngọc, ông Trung.

Vào lúc gần 16 giờ chiều ngày 12/12, Công an phường Mỹ Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính tại căn nhà nói trên thì phát hiện bắt quả tang 2 chị em ruột gồm: Liên Thị Cúc (SN 1965, chủ hộ gia đình) và Liên Ánh Ngọc (SN 1968) đang có hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện ghi nhận tổng số lượng thuốc lá điếu nhập lậu tàng trữ là 5.020 bao, cụ thể: thuốc lá nhãn hiệu JET là 1.760 bao; thuốc lá nhãn hiệu HERO là 1.570 bao và thuốc lá nhãn hiệu SCOTT là 1.690 bao; tất cả còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng.

Tiếp tục kiểm tra nơi bà Cúc đặt tủ bán thuốc lá tại khu vực Châu Thành, phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ do ông Nguyễn Khắc Trung, sinh năm 1965 (chồng của bà Ngọc) đang quản lý, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 129 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Kiểm tra số thuốc lá điếu nhập lậu.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "Tàng trữ, buôn bán hàng cấm" quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự, Đại tá Bùi Đức An- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP phối hợp Công an phường Mỹ Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, quyết tấm không bỏ lọt tội phạm, không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động.