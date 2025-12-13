Khởi tố kẻ dùng vàng giả cầm cố, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng ở Đồng Nai

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (40 tuổi, quê Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố để chiếm đoạt số tiền lớn.

Cao Thanh Bình khai nhận hành vi phạm tội tại tiệm vàng Kim Long. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra, vào sáng 4/9, Bình đến tiệm vàng Kim Long tại thôn Bàu Ké, xã Đồng Phú (Đồng Nai) sử dụng tên giả để cầm cố hai sợi dây chuyền vàng tổng trọng lượng 1,5 lượng. Tại đây, tiệm vàng định giá và cho Bình vay 100 triệu đồng với thời hạn một tháng.

Vài giờ sau, thêm một người khác mang thêm một sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng 1 lượng đến tiệm, được cầm cố thêm 65 triệu đồng.

Đến ngày 9/9, lại có thêm một vị khách mang một sợi dây chuyền vàng đến tiệm vàng Kim Long để cầm cố.

Tuy nhiên, chủ tiệm vàng nghi ngờ sợi dây chuyền này là giả nên yêu cầu đối phương cung cấp căn cước công dân để làm hợp đồng. Lúc này, vị khách hàng không cầm cố vàng nữa mà bỏ đi.

Nghi ngờ số dây chuyền vàng đã cầm cố trước đó, chủ tiệm vàng Kim Long lấy ra kiểm tra thì phát hiện đều là vàng giả. Trong khi đó, đến hạn cầm cố, không ai đến chuộc tài sản. Chủ tiệm sau đó lập tức trình báo công an.

Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an tại TP.HCM, 3 sợi dây chuyền màu vàng đã được cầm cố trên không phải vàng thật, với thành phần chủ yếu là bạc (Ag) và tổng giá trị thị trường chỉ khoảng gần 2 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt.

Qua quá trình xác minh, cơ quan điều tra cũng xác định Cao Thanh Bình từng thực hiện hành vi tương tự tại một tiệm vàng khác ở phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.