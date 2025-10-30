“Bắt trend” hàng loạt thương hiệu nội địa Trung đình đám chỉ có trên Lazada: vừa freeship, lại còn giao nhanh

Nổi bật nhất là loạt hàng nội địa Trung đình đám hiện mới chỉ có gian hàng chính hãng duy nhất trên sàn Lazada - giá siêu hời, giao freeship nhanh tận tay và đổi trả cực dễ. Còn chần chừ gì nữa, mở app và thử đặt ngay hôm nay xem sao!

Nếu từng lướt TMall (gian hàng chính hãng của Taobao) hay Xiaohongshu và "cháy ví" vì quá nhiều món đồ đẹp, độc, lạ, thì giờ chính là lúc bạn có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui mua sắm đó ngay tại Lazada. Từ mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng cho đến phụ kiện nhỏ xinh, tất cả những mặt hàng dẫn đầu xu hướng châu Á, hàng triệu sản phẩm đã sẵn sàng để bạn "chốt đơn" trong tích tắc.

Loạt hàng TMall đang "làm mưa làm gió" ở xứ sở tỷ dân chỉ có gian hàng chính hãng tại Lazada

Từng khiến hội làm đẹp "mê chữ ê kéo dài" trên mạng xã hội, các thương hiệu làm đẹp nội địa Trung giờ đã có mặt chính hãng trên Lazada. Đầu tiên phải kể đến MARIE DALGAR – thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của Trung Quốc, đã lên kệ tại chuỗi Sephora quốc tế, nổi tiếng với bảng phấn mắt phối màu độc đáo và son bóng lên màu chuẩn studio; hay, HANHOO được mệnh danh là "bảo bối" của làn da nhạy cảm" với các dòng skincare chiết xuất từ thiên nhiên, công thức dịu nhẹ và hiệu quả phục hồi ấn tượng.

Bảng phấn mắt Marie Dalgar khiến hội mê makeup phải đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến Passional Lover, thương hiệu trang điểm "ruột" của Gen Z Trung Quốc, cũng góp mặt trên Lazada với các sản phẩm kem nền mịn, bền màu và giá thành hợp lý. MIHOO, "tân binh" skincare đang lên nhanh như gió, hứa hẹn chiếm trọn trái tim giới trẻ nhờ phong cách tối giản, thiết kế "xinh xỉu", và lựa chọn "must-try" cho hội yêu làm đẹp.

Thế giới thời trang và phụ kiện cũng sôi động không kém khi Warrior, một trong những thương hiệu giày thể thao lâu đời nhất Trung Quốc mang đậm tinh thần retro năng động, thổi luồng gió mới mẻ trên Lazada. Các thiết kế của Warrior kết hợp giữa phong cách cổ điển và hơi thở hiện đại, từng tạo nên "cơn sốt" trong tủ đồ của giới trẻ châu Á.

Warrior – thương hiệu giày nội địa Trung đang "gây bão" nhờ thiết kế ấn tượng và độ bền vượt trội.

Thế giới thời trang trên Lazada cũng trở nên đầy sắc màu hơn nhờ sự góp mặt của MiiOW – thương hiệu nội y và đồ giữ nhiệt hàng đầu Trung Quốc, từng xuất hiện tại Milan Fashion Week. MiiOW ghi dấu ấn với chất liệu co giãn cao cấp, công nghệ dệt giữ nhiệt tiên tiến và thiết kế ôm dáng tôn đường cong, mang đến cảm giác thoải mái và thời thượng.

MiiOW Catman – chiếc áo ngực thể thao "must-have" của các cô nàng hiện đại: nhẹ tênh, ôm vừa vặn và luôn thoáng mát.

Beneunder – "ông hoàng chống nắng" của Xiaohongshu – nay cũng đã góp mặt trong hệ sinh thái thương hiệu chính hãng trên Lazada, mang theo trọn tinh thần vừa bảo vệ da vừa fashionista của giới trẻ Trung Quốc. Đây là thương hiệu chuyên về đồ chống nắng và phụ kiện outdoor cao cấp này nổi bật với các sản phẩm đạt chuẩn UPF 50+, khả năng chặn đến 99,9% tia UVA và UVB.

Beneunder đã sẵn sàng "phủ sóng" kệ đồ chống nắng của bạn.

Lướt Lazada, mọi món bạn yêu, vạn đồ bạn thích về tay dễ dàng, chẳng còn lo bỏ lỡ bất cứ "trend" nào.

Bạn yêu những điều xinh xinh, cu-te? Loạt phụ kiện điện tử ốp lưng, tai nghe, dễ thương đốn tim hội chị em như YOUSIDUN, EWEADN, BINGDI, B.O.W cũng đồng loạt "cập bến" Lazada.

Những mẫu ốp lưng mới nhất với thiết kế cực dễ thương đã chính thức lên kệ Lazada, sẵn sàng "gây thương nhớ" cho bất cứ ai.

Quan tâm đến giấc ngủ, muốn yêu chiều bản thân? Sắm ngay một bộ chăn ga gối lụa của Mercury Bedding, thương hiệu chăn ga gối "đỉnh của chóp" tại Trung Quốc, nổi tiếng với chất liệu mịn mát và thiết kế cực sang.

Lương không bao nhiêu nhưng chi cho boss không tiếc tiền? Check out ngay những thương hiệu vừa xinh vừa giá hạt dẻ như Hipidog, Molly Box, nơi bạn dễ dàng tìm thấy mọi món đồ xinh xắn cho thú cưng từ giường ngủ, đồ ăn, đến phụ kiện dạo phố "cute hết nấc".

Nhỏ xinh, tiện dụng và cực "chanh xả" – giày đi mưa Hipidog là món quà hoàn hảo cho thú cưng mùa mưa này.

Lazada còn quy tụ cả "thiên đường" đồ gia dụng và công nghệ nhà bếp khiến các tín đồ nội trợ mê mẩn. Carote, Cooker King, Bear, Bull Socket – bộ tứ quyền lực trong làng gia dụng nội địa Trung, cũng đã có mặt với hàng loạt sản phẩm nổi bật như chảo pastel "quốc dân", đồ bếp xinh xắn, đồ trang trí nhà cửa cưng xỉu.

Mọi món đồ xinh nhất, mới nhất, trendy nhất đều đã "đổ bộ" lên Lazada. Chia tay hàng xách tay cồng kềnh, tiễn biệt nỗi lo hàng kém chất lượng nhưng không trả được. Ngay lúc này đây, "trend" mới của hội nghiện shopping chính là rủ nhau "test đơn nội địa Trung" trên Lazada. Nhiều bạn trẻ đã tự mình trải nghiệm và vỡ òa vì tìm thấy những món đồ xinh nhất, mới nhất, trendy nhất chỉ sau vài cú chạm, đã thế còn freeship, đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày.

Bên cạnh freeship, nhiều người còn ngạc nhiên khi hàng quốc tế trên Lazada còn được giao nhanh.