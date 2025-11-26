Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1985

Chiều ngày 25/11 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hai, SN1987 và Nguyễn Văn Hạnh, SN 1985 về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành phố khác.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hai (SN 1987, trú tại thôn Xuân Đào, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) đã từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan từ năm 2012 đến 2023 thì bị trục xuất về Việt Nam.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Hai. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Tháng 12/2024, Hai có nhu cầu sang Đài Loan lao động nhưng không thể xuất cảnh hợp pháp sang Đài Loan. Thời điểm đó, Hai biết được một số người khác cũng có nhu cầu vượt biên sang Đài Loan lao động bất hợp pháp.

Do vậy, Nguyễn Văn Hai liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông tên Sẻo Phang, 35 tuổi ở tại Đài Bắc, Đài Loan là ông chủ trước đây của Hai và hỏi Sẻo Phang có cách nào đưa người vượt biên bằng đường biển từ Việt Nam sang Đài Loan không thì được Sẻo Phang trao đổi và giới thiệu cho Hai một người Đài Loan tên là Li Chia Hao có thuyền đánh cá có thể đưa người từ Việt Nam sang Đài Loan bằng đường biển.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Hạnh. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Sẻo Phang cho Hai tài khoản mạng Line của Li Chia Hao. Hai sử dụng tài khoản mạng Line và trao đổi với Li Chia Hao để chở người từ Việt Nam sang Đài Loan, chi phí là 42 vạn đài tệ cho 01 người và phải cọc trước 8 vạn, khi vào bờ Đài Loan phải nộp đủ tiền.

Sau khi thỏa thuận được với Li Chia Hao, Nguyễn Văn Hai liên lạc, trao đổi với những người quen biết Hai, đã từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan, nhưng đã bị trục xuất về nước và có nhu cầu sang lại Đài Loan lao động bất hợp pháp.

Chi phí để đi lao động tại Đài Loan, mỗi người là 42 vạn đài tệ, cọc trước 8 vạn đài tệ khi lên tàu tại Việt Nam, khi sang đến Đài Loan thì thanh toán số tiền còn lại. Hai trao đổi với những người nói trên thì được những người này đồng ý.

Các đối tượng bị cơ quan ANĐT bắt giữ. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Tháng 02/2025, Li Chia Hao thông báo cho Nguyễn Văn Hai là thuyền sẽ vào khu vực biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh đón người chở đi Đài Loan. Nhận được thông tin, Hai thông báo với mọi người đến tập kết ở các khách sạn gần ngã ba Việt Lào, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, Hai có gặp Li Chia Hao và Nguyễn Văn Hạnh (SN1985, HKTT: TDP Bắc Hà, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh). Hạnh có mối quan hệ quen biết với Li Chia Hao từ trước và được Li Chia Hao thuê thuyền đánh cá chở người từ khu vực lạch biển phường Hải Ninh ra ngoài khơi ở biển Đông giao cho thuyền đánh cá của Li Chia Hao với số tiền 10 triệu đồng. Tuy nhiên thời điểm này, Li Chi Hao thông báo lại với Hai là thuyền đang bị hỏng nên chưa đi được.

Đến cuối tháng 3/2025, Li Chia Hao nói với Hai thông báo với mọi người đến điểm tập kết để chuẩn bị lên thuyền đi Đài Loan. Ngày 08/4/2025, Li Chia Hao và Hai và Hạnh đã đưa 24 người lao động đi Đài Loan. Sau 7 ngày di chuyển lênh đênh trên biển, khi đến khu vực gần Đài Loan thì neo đậu để chờ ca nô nhỏ của Đài Loan ra đón.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Do không thấy thuyền nhỏ ra đón nên tàu của các đối tượng Đài Loan quyết định di chuyển vào bờ biển Đài Loan, khi tàu cách bờ biển khoảng 50km thì Cảnh sát biển Đài Loan phát hiện nhập cảnh trái phép nên bắt giữ tàu cá và đưa tất cả những người trên tàu về trụ sở làm việc. Hiện nay, phía Đài Loan đã trục xuất 14 người lao động về Việt Nam. Còn lại 10 người hiện đang ở Đài Loan chưa trở về Việt Nam.

Được biết, để được Hai đưa đi xuất khẩu lao động trái phép sáng Đài Loan, mỗi người phải nộp cho Hai số tiền 13 vạn tệ, tương đương 101 triệu đồng. Với những chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Hạnh về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.