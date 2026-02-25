Ngày 25/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, trú tại khu phố Tân Phú, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Cường được xác định là đối tượng manh động, dùng hung khí tấn công người để đòi nợ tại xã Phú Nghĩa.

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đ.H.H. (SN 1972, thường trú phường Bình Phước, hiện ở thôn Cây Da, xã Phú Nghĩa) có nợ Nguyễn Thanh Nam 120 triệu đồng. Nam đã rủ Nguyễn Văn Bình và Cường cùng đến xã Phú Nghĩa gặp ông H. để đòi tiền.

Ngày 13/2, cả nhóm đến nhà một người quen của ông H. tại thôn Cây Da để nói chuyện giải quyết nợ nần. Khi không đạt được thỏa thuận, các đối tượng đã dùng tay, chân tấn công ông H. Đáng chú ý, Cường còn chạy ra xe ô tô lấy bình xịt hơi cay quay lại xịt vào vùng đầu nạn nhân, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Hung khí đối tượng sử dụng để tấn công con nợ bị công an thu giữ bên trong xe ô tô

Chưa dừng lại, khi nạn nhân chống trả, nhóm này tiếp tục chạy ra ngoài sân. Tại đây, Nguyễn Văn Bình rút một khẩu súng (giám định xác định là công cụ hỗ trợ) bắn một phát về phía nạn nhân rồi cùng cả nhóm lên xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trong quá trình truy xét, Công an xã Phú Nghĩa đã phối hợp khống chế Cường khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát và đưa về trụ sở làm việc. Hiện Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Nam đang bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi hai đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức không bao che, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng lẩn trốn.

Công an cũng khuyến cáo người dân không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, bình xịt hơi cay, súng tự chế hoặc các vật dụng có khả năng gây sát thương; mọi hành vi sử dụng để đe dọa, tấn công người khác có thể bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.