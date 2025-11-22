Bắt tạm giam chuyên viên Trịnh Văn Minh

Qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trịnh Văn Minh, sinh năm 1979 ở phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư về hành vi “Nhận hối lộ”.

Bị can Trịnh Văn Minh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra xác định, Trịnh Văn Minh nguyên là công chức địa chính xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư (nay là phường Tây Hoa Lư) và khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trịnh Văn Minh đã cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách được giao, sử dụng các thủ đoạn khác nhau để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng, thiệt hại cho người dân để nhận số tiền cùng hiện vật có giá trị 27,3 triệu đồng.

Thực tế, khi thửa đất trên được giao dịch trên thị trường với giá 1,8 tỷ đồng, sự việc mới bị phát hiện và hành vi của Trịnh Văn Minh và những đối tượng liên quan bị Cơ quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.