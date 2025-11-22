Tuyệt đối không để người dân đói rét, thiếu nước sạch

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã tới thăm , động viên người dân Gia Lai, đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi , động viên bà con ở xã Tuy Phước vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Phó Thủ tướng đã trực tiếp trao 40 suất dành cho thôn Luật Lễ và 60 suất cho các thôn Vân Hội 1, Vân Hội 2 và Diêu Trì (đều thuộc xã Tuy Phước), những nơi nằm dọc tuyến đê vừa bị phá vỡ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát của người dân tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đi thăm, kiểm tra các điểm bị thiệt hại nặng do thiên tai.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đã tới thăm Làng trẻ em SOS Quy Nhơn bị nước lũ bao vây, cô lập trong nhiều ngày qua. Tại đây, Phó Thủ tướng đã trao tặng 117 suất quà cho các em nhỏ, đồng thời động viên mọi người sớm vượt qua khó khăn . Làng trẻ em có gần 130 trẻ mồ côi cùng các cán bộ, nhân viên ở đây đã phải di chuyển lên tầng 2 để bảo đảm an toàn.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai nhằm nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, trong thời gian rất ngắn, tỉnh liên tiếp chịu hai đợt thiên tai lớn là bão số 13 và trận lũ lịch sử, gây thiệt hại ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng. Thiên tai đã phá hủy hạ tầng thiết yếu, nhà ở, sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ 1.000 tỷ đồng để tỉnh xây dựng các khu tái định cư cho 36 khu vực nguy cơ cao cần phải bố trí, di dời dân cư khẩn cấp, với tổng số 3.000 hộ. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Trung ương hộ trợ khẩn cấp 1.000 tỷ đồng để tái thiết Quy Nhơn và hạ tầng giao thông trên toàn tỉnh bị hư hỏng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong việc huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện, nhất là sơ tán người dân để chủ động kiểm soát tình hình, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi bão số 13 đổ bộ cũng như trong đợt mưa lũ những ngày qua. Phó Thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mà tỉnh Gia Lai phải gánh chịu, đặc biệt là những mất mát về người và tài sản.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Theo đó, tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Phó Thủ tướng lưu ý, Gia Lai tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Để tiếp tục khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung chăm lo lương thực, thực phẩm và thuốc men cho người dân ở những khu vực bị cô lập. Đồng thời, cần khẩn trương vệ sinh, khôi phục các trạm y tế, trường học để bảo đảm điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh cần thực hiện theo phương châm "nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó", quân đội, công an bố trí lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp trạm y tế, trường học, các công trình công cộng, nhà ở cho người dân, dọn vệ sinh môi trường... giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Về các đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận và đề nghị tỉnh tiếp tục ghi nhận tình hình, thống kê thiệt hại cụ thể để có cơ sở báo cáo Chính phủ có chính sách hỗ kịp thời. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tổng hợp thêm thiệt hại của các doanh nghiệp để Chính phủ xem xét các chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế như hỗ trợ tài chính, giãn nợ thuế, hoặc tái thiết cơ sở hạ tầng.