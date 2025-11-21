Em bé 20 ngày tuổi được cứu khỏi vùng lũ sau hơn 2 ngày ở trên nóc nhà cùng mẹ

Ngày 21/11, sau khi nước lũ rút bớt, nhiều vùng lũ ngập nặng nay đã có thể tiếp cận, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk nỗ lực di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, tại thôn Phú Phong, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, những cụm dân cư bị cô lập bởi nước lũ suốt 3 ngày qua. Trong đó có hơn 1000 người dân đa phần đều phải ngồi trên nóc nhà vì toàn bộ khu vực đều ngập quá sâu.

Thời điểm khoảng 8h sáng, lực lượng chức năng đã có thể đưa cano, xuồng đến để hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sau khi nước lũ rút bớt, nhiều vùng lũ ngập nặng nay đã có thể tiếp cận, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk nỗ lực di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Ảnh: Dân Việt

Gương mặt căng thẳng, đôi mắt nhòe nước hòa cùng mưa lạnh, chị Lê Thị Thúy Kiều (32 tuổi) nghẹn giọng cho biết suốt gần 3 ngày nay, cả gia đình 9 người của chị, trong đó có 4 trẻ nhỏ, phải vật vờ trên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ chẳng kịp mang theo gì lên ăn.

"Tôi được đưa ra ngoài hơn một tiếng rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai trong nhà được ứng cứu. Lo lắm, chỉ mong cả nhà được an toàn", chị Kiều run run nói.

Nhiều phụ nữ nghẹn khóc, nước mắt lẫn trong mưa khi đứng bần thần trên bờ, dõi theo từng chiếc xuồng cứu hộ chờ đợi tin tức của người thân bị mắc kẹt trong vùng ngập. Ảnh: Dân Việt

Ở hoàn cảnh tương tự, chị Lã Thị Thuận cũng đứng lặng người, dõi mắt về phía dòng nước xoáy, chờ lực lượng chức năng đưa chồng mình ra ngoài.

"Các nhà cao quanh đây đều chật kín người xin tá túc, nên mấy ngày nay vợ chồng tôi phải bám trên mái nhà. Tôi được cứu ra trước, đứng đây chờ, sốt ruột không yên… chỉ mong anh ấy được an toàn", chị Thuận nghẹn lời.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, chiều 21/11, sau khi nhận được thông tin một bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi còn đỏ hỏn cùng gia đình đang bị mắc kẹt tại tâm lũ ở thôn Đông Ba (xã Diên Điền), hai cán bộ Đội cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa gồm đại úy Hoàng Ngọc Ý và trung tá Lê Văn Lệ cùng lực lượng cứu hộ đã tức tốc lái ca nô tiếp cận vị trí bé gái sơ sinh.

Gia đình em bé 20 ngày tuổi được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Em bé 20 ngày tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vùng bị lũ cô lập sau hơn 2 ngày ở trên nóc nhà cùng mẹ. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Sau khi thấy lực lượng cứu hộ, người thân của bé gái sơ sinh hô lớn để lực lượng cứu hộ nghe thấy để giải cứu đưa lên ca nô.

Chị Nguyễn Kiều My (26 tuổi, mẹ của bé gái) nói hai ngày qua gia đình chỉ cầm cự bằng mì gói sống và đinh ninh nước lũ sẽ chỉ dâng vừa phải nên có phần chủ quan. Đến 18h tối 21/11, bé gái sơ sinh và gia đình đã được đưa đến nơi an toàn.

Ảnh: VOV

Nhiều trẻ nhỏ được đưa khỏi vùng lũ. Ảnh: VOV

Bên cạnh đó, nhiều trẻ em bị cô lập ở vùng lũ xã Diên Điền, cũng được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đợt lũ từ ngày 19 đến nay tại Đắk Lắk đã khiến nhiều người chết, khoảng 40.000 căn nhà bị ngập, nhiều vùng bị cô lập. Hiện các lực lượng vẫn cấp tốc triển khai vào vùng lũ cứu dân, tiếp tế lương thực, thực phẩm.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai đối với 40 xã, phường để triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó.