Bắt quả tang bà chủ quán cà phê Đào Thị Anh làm điều phi pháp

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 16/1 cho biết vừa bắt quả tang quán cà phê chứa mại dâm tại phường Phước Tân.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/01/2026, Công an phường Phước Tân kiểm tra hành chính một quán cà phê trên địa bàn do Đào Thị Anh (sinh năm 1981, trú tại khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại nhiều phòng ngủ trong quán có hành vi mua bán dâm. Cụ thể, tại các phòng, Công an phát hiện N.T.K.Duyên (sinh năm 1990, trú tỉnh Đồng Tháp), V.T.Nga (sinh năm 1988, trú tỉnh Đồng Tháp) và V.N.Ngà (sinh năm 1998, trú tỉnh An Giang) có hành vi bán dâm cho các khách nam với giá 350.000 đồng/lượt.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan - Ảnh: Công an Đồng Nai

Các đối tượng khai nhận mỗi lượt bán dâm được hưởng 250.000 đồng, số tiền còn lại sẽ đưa cho chủ quán.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Phước Tân đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đào Thị Anh về hành vi “Chứa mại dâm”.

Đồng thời tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.