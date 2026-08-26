Bắt nữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo có hơn 150 thành viên tại Tam giác Vàng

Hoàng Thùy Linh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia với hơn 150 thành viên tại khu vực Tam giác Vàng (Lào).

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Hoàng Thùy Linh (28 tuổi, trú xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Theo cơ quan công an, Hoàng Thùy Linh là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định là người tổ chức, cầm đầu một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia tại khu vực Tam Giác Vàng tỉnh Bokeo (Lào). Đường dây này có hơn 150 thành viên là người Việt Nam tham gia, thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt, doanh nhân... để tiếp cận người dùng tại Việt Nam.

Hoàng Thùy Linh (bìa trái).

Trên các tài khoản này, nhóm của Linh thường xuyên đăng tải hình ảnh về hoạt động kinh doanh, du lịch, tiệc tùng, cuộc sống xa hoa nhằm tạo dựng vỏ bọc, từng bước tạo lòng tin với những người được kết bạn, làm quen.

Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng tìm cách xây dựng mối quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi chiếm được lòng tin, nhóm này dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào ứng dụng OYO, đưa ra những cam kết về lợi nhuận cao rồi hướng dẫn chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Đường dây được tổ chức thành nhiều khâu, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Linh và đồng bọn còn bị xác định liên quan đến hoạt động mua bán người xuyên quốc gia.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của Hoàng Thùy Linh và các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.