Đúng 1 tuần nữa, vào ngày 2/9, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí dịch vụ này

Người dân Việt Nam sẽ được miễn phí vé tham quan Di tích lịch sử này nhân dịp lễ 2/9.

Thực hiện chủ trương của UBND TP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ mở cửa miễn phí trong ngày 2/9/2026 để phục vụ người dân và du khách trong nước. Đối tượng được áp dụng là công dân Việt Nam.

Thông báo của Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Nằm giữa trung tâm Hà Nội, Di tích Nhà tù Hỏa Lò hiện là một trong những điểm đến lịch sử, văn hóa thu hút đông du khách. Với khuôn viên rộng hơn 2.000m2 còn giữ lại, di tích lưu giữ nhiều khối kiến trúc, di vật, hiện vật gốc, Đài Tưởng niệm cùng hệ thống trưng bày thường xuyên.

Những năm gần đây, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò liên tục đổi mới cách thức truyền tải lịch sử nhằm tăng trải nghiệm cho khách tham quan. Bên cạnh thuyết minh viên, di tích triển khai hệ thống thuyết minh tự động với 35 câu chuyện lịch sử, đồng thời đưa những nội dung này lên Spotify và Apple Podcasts.

Di tích cũng tổ chức các chương trình tham quan chuyên đề, trong đó có tour đêm Đêm thiêng liêng. Các chương trình kết hợp không gian di tích với hoạt cảnh tái hiện những câu chuyện lịch sử, giúp du khách có thêm trải nghiệm trực quan.

Cổng vào Di tích Hỏa Lò. Ảnh: VGP/Minh Anh

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 kéo dài 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9, Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 26.420 lượt khách. Với việc miễn phí vé trong ngày 2/9 năm nay, người dân có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, tham quan một trong những di tích tiêu biểu của Thủ đô trong dịp lễ Quốc khánh.