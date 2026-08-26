Một tháng khởi tố 10 TikToker

Chỉ trong chưa đầy một tháng, 10 TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội đã lần lượt bị khởi tố, bắt giữ hoặc điều tra với nhiều cáo buộc khác nhau.

1. Khởi tố KHÁNH SKY

Đối tượng Khánh Sky tại cơ quan công an - Ảnh: BCA

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

2. Khởi tố HỒ VĂN KHOA

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố Hồ Văn Khoa về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) - Ảnh: BCA

3. Khởi tố VUA QUẠT

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

4. Khởi tố HUẤN HOA HỒNG

Đối tượng Bùi Xuân Huấn - Ảnh: VTV

Ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can. Trong đó, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (Tức Huấn Hoa Hồng) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mở rộng điều tra, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

5. Khởi tố PHÚ LÊ, LÃ THÚY KIỀU

Cơ quan Công an làm việc với Phú Lê - Ảnh: BCA

Tối ngày 18/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê; sinh năm 1980, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Lã Thuý Kiều (sinh năm 1985, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

6. Khởi tố TẾ ĐIÊN NAM ĐỊNH

Ngày 18/8, Công an tỉnh Ninh Bình bắt Nguyễn Văn Thùy (tức TẾ ĐIÊN), 50 tuổi, trú ở phố Trần Đăng Ninh, phường Nam Định với cáo buộc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

7. Khởi tố PHẠM TUẤN

Phạm Tuấn được biết đến là "em trai" của Khá Bảnh - Ảnh: BCA

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với: Phạm Tuấn, sinh năm 2001, "đàn em" của Ngô Bá Khá (tức "Khá Bảnh"); Nguyễn Văn Sinh cùng 8 đối tượng liên quan. Các đối tượng bị điều tra, xử lý về tội "Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông" theo quy định tại Khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự.

8. Khởi tố cô giáo HƯƠNG LORAMEN

Ngày 22/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố Hương, 27 tuổi, và chồng là Vũ Hải Long để điều tra tội Lừa dối khách hàng. Vợ chồng Hương bị cáo buộc quảng cáo, bán sản phẩm Loramen không đúng sự thật, thu lời bất chính hơn 11,6 tỷ đồng.

9. Khởi tố LÊ THỊ HIỂU

TikTok “QuyHoi” Lê Thị Hiểu - Ảnh: BCA

Ngày 22/8, Công an TPHCM cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Lê Thị Hiểu (SN 1983, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Lê Thị Hiểu được xác định là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản TikTok “QuyHoi”.

10. Khởi tố Hải SAPA TV

Hải SAPA TV làm việc tại cơ quan công an - Ảnh: BCA

Ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải SAPA TV), sinh năm 1986, trú tại: số 051,052 đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai và các cá nhân, tổ chức có liên quan có dấu hiệu phạm tội “Lừa dối khách hàng” “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai.