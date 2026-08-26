Căn biệt thự tại Lào Cai của Hải SaPa gây chú ý bởi quy mô hơn 1.000m2 cùng cách tổ chức không gian theo kiểu một dinh thự gia đình, từ phòng khách rộng, phòng ngủ master đến khu bếp và phòng ăn có sức chứa lớn.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, vừa điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải SAPA TV), trú tại tỉnh Lào Cai, cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan có dấu hiệu phạm tội “Lừa dối khách hàng” “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai.

Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi là Hải Sapa, SN 1986, quê Phú Thọ). Được biết, trước đây Vũ Hoàng Hải từng làm nghề lái xe phục vụ du khách tại Lào Cai, Yên Bái, Sơn La.

Năm 2011, Hải Sapa bắt đầu xây dựng kênh YouTube SAPA TV. Tính cho tới thời điểm hiện tại, kênh có hơn 1,9 triệu người đăng ký. Sau khi tạo được lượng người theo dõi lớn trên YouTube, Hải Sapa tiếp tục phát triển nội dung trên TikTok. Hiện kênh TikTok của anh có 5,2 triệu người theo dõi.

Với lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, Hải Sapa mở rộng sang hoạt động kinh doanh các sản phẩm đặc trưng Tây Bắc. Trong đó có thịt trâu gác bếp, chẩm chéo, mật ong cùng nhiều món ăn đặc trưng khác.

Hải Sapa trong buổi livestream bán hàng. (Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, trên các nền tảng mạng xã hội, Hải Sapa còn nhiều lần chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa và những tài sản giá trị. Nổi bật trong đó vào tháng 10/2023, Hải Sapa tổ chức tân gia căn biệt thự có 5 tầng, tổng diện tích hơn 1.000m². Căn nhà tiền tỷ của Hải Sapa tại Lào Cai nằm tại số nhà 051 - 052 (hoặc số 51-52 đường D1), đường Lạc Long Quân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Thông tin trên báo Xây dựng, xét về vị trí, đường Lạc Long Quân là một trong những tuyến đường có vai trò kết nối trong không gian đô thị Lào Cai. Căn biệt thự nằm trên tuyến đường này có lợi thế đáng kể về khả năng tiếp cận giao thông, thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch cũng như kết nối với các cơ sở kinh doanh khác.

Căn biệt thự tiền tỷ của Hải Sapa. (Ảnh cắt từ clip)

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà mang dáng dấp của một biệt thự tân cổ điển. Màu trắng bao phủ phần lớn mặt tiền, trong khi những chi tiết màu vàng được sử dụng để tạo điểm nhấn. Hệ cửa sổ dạng vòm, lan can hoa văn và phần mái góp phần tạo nên vẻ bề thế cho tổng thể công trình. Không gian bên trong lại cho thấy cách căn nhà được thiết kế để phục vụ một gia đình có nhu cầu sinh hoạt và tiếp khách khá lớn.

Hải Sapa từng chia sẻ trong clip giới thiệu về căn biệt thự 5 tầng này, mỗi tầng rộng khoảng 250m2. Với diện tích này, công trình được tổ chức thành nhiều khu vực chức năng, thay vì chỉ đơn thuần là không gian ở. Tầng 1 được dành cho các hoạt động chung. Phòng khách có diện tích rộng, bố trí nhiều bộ sofa, bàn trà và khu vực giải trí. Đàn piano, bàn bi-a và các vật dụng trang trí được đưa vào cùng một không gian, tạo nên một khu vực vừa tiếp khách vừa phục vụ sinh hoạt, thư giãn. Chủ nhân bố trí cả thang máy và cầu thang bộ, giúp kết nối các tầng của công trình.

Phía bên trong căn biệt thự của Hải Sapa. Căn biệt thự có phòng tập gym, phòng hát và phòng ăn riêng

Các tầng phía trên là không gian riêng tư hơn với phòng ngủ, phòng tắm, phòng tập cùng những khu vực phục vụ đời sống gia đình. Trong đó, phòng ngủ master của vợ chồng Hải Sapa được thiết kế theo hướng sang trọng với giường lớn, đầu giường có các chi tiết trang trí cầu kỳ, kết hợp sofa, bàn trang điểm, đèn chùm và rèm cửa tông trắng - kem.

Nếu các tầng dưới thiên về sinh hoạt và nghỉ ngơi, tầng trên cùng lại được dành cho bếp và phòng ăn. Điểm đáng chú ý là thay vì chỉ bố trí một bàn ăn phục vụ gia đình, không gian này có nhiều bàn kích thước lớn, phù hợp với những dịp đông người, tiếp khách hoặc tổ chức các buổi gặp gỡ.