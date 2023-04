Bất ngờ với mức chi phí đi Dubai của blogger Trinh Phạm đủ để gia đình nhỏ khám phá trọn vẹn “thành phố Vàng”

Nằm ở phía Nam của vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập, tiểu vương quốc Dubai được biết đến là một trong những xứ sở giàu có bậc nhất thế giới. Không những nổi tiếng với nền văn hoá đa dạng, độc đáo, Dubai còn hấp dẫn khách du lịch khắp thế giới bởi các công trình kiến trúc vĩ đại, những trung tâm thương mại rộng lớn cùng các khu nghỉ dưỡng hoành tráng.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn cùng gia đình lên kế hoạch du lịch “thành phố Vàng”, có thể tham khảo theo trải nghiệm mà nữ beauty blogger Trinh Phạm chia sẻ để đảm bảo vừa được tham quan nhiều nơi, vừa tiết kiệm được chi phí.

Di chuyển

Di chuyển đến Dubai

Máy bay là phương tiện được lựa chọn để di chuyển từ Việt Nam đến Dubai, một số hãng hàng không có đường bay này là: China Southern Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific, Vietnam Airlines… Tuy nhiên, do chưa khai thác đường bay thẳng đến Dubai, nên khi lựa chọn các hãng hàng không này bạn sẽ phải quá cảnh.

Nếu muốn đến thẳng Dubai, bạn có thể lựa chọn hãng Emirates Airlines. Đây là hãng hàng không duy nhất có đường bay trực tiếp từ TP.HCM đến Dubai với giá vé rơi vào khoảng 17 triệu đồng/khách/khứ hồi.

Di chuyển trong nội thành Dubai

Khi di chuyển trong nội thành, bạn có thể lựa chọn xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Do xe buýt và tàu điện ngầm tại Dubai có mạng lưới kết nối với tất cả các điểm du lịch chính trong thành phố nên quy trình di chuyển đến địa điểm tham quan khá dễ dàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê xe taxi nếu muốn thuận tiện, thoải mái hơn.

Ảnh: @trinh.phamm

Nên đi du lịch Dubai vào thời điểm nào?

Từ tháng 5 đến tháng 10 là thời điểm Dubai bước vào mùa hè, thời tiết vô cùng nóng bức, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40 độ C. Nhiệt độ này sẽ khiến bạn dễ bị say nắng nếu đi ngoài trời, thậm chí có thể đổ bệnh nếu cơ thể không quen với kiểu khí hậu này.

Vì vậy, thời điểm đẹp nhất để du lịch Dubai là vào tháng 11 đến tháng 4. Lúc này “thành phố Vàng” có không khí mát mẻ và bầu trời quang đãng cực dễ chịu. Với nhiệt độ trung bình khoảng 23 đến 26 độ C, đây là thời điểm lý tưởng để bạn dạo biển ngắm cảnh và trải nghiệm những trò chơi ngoài trời thú vị tại Dubai.

Ảnh: @trinh.phamm

Lưu trú

Tùy vào điều kiện và nhu cầu của bản thân gia đình mà bạn có thể lựa chọn khách sạn hay những khu nghỉ dưỡng sao cho phù hợp. Tại Dubai có rất nhiều khách sạn, resort từ 2 - 5 sao. Những khách sạn 2 sao tiêu biểu có thể kể đến là: Al Khoory Inn, Holiday Inn Express Dubai Safa Park... Nếu chọn ở khách sạn 3 sao, bạn có thể cân nhắc: Citymax Hotel Bur Dubai, Dubai Rove At The Park, Premier Inn Dubai Dragon Mart...

Ngoài ra, còn có một số khách sạn 4 - 5 sao nổi tiếng để bạn tham khảo như: Royal Continental Hotel, Signature 1 Hotel Tecom, Five Jumeirah Village... Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn ở gần 1 trong 4 khu vực trung tâm sau: trung tâm Dubai (gần Burj Khalifa), bến du thuyền Dubai, bãi biển Jumeirah và The Palm Jumeirah để thuận tiện di chuyển, mua sắm. Nếu vẫn chưa quyết định được sẽ ở đâu, bạn có thể tham khảo khách sạn Novotel Suites Dubai Mall of Emirates - nơi mà Trinh Phạm đã ở trong những ngày đầu mới tới vì nơi này khá gần hệ thống tàu điện ngầm thành phố nên rất dễ di chuyển.

Sau khi đã bắt đầu dần quen với đường xá, các địa điểm tham quan, các công trình kiến trúc... bạn có thể chọn thuê phòng qua Airbnb để thoải mái sinh hoạt, ăn uống, vui chơi như gia đình Trinh Phạm cho những ngày kế tiếp.

Những điểm tham quan hấp dẫn tại Dubai

Dubai Mall

Với tổng diện tích lên đến 1,2 triệu mét vuông và có hơn 1000 nhà bán lẻ, Dubai Mall sở hữu đầy đủ các dịch vụ từ sở thú, thủy cung dưới nước đến những công viên thực tế ảo VR, Kidzania, sân trượt băng... cho bạn và cả gia đình tha hồ tham quan, mua sắm.

Khi đến với khu trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới này, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp bởi độ tiện nghi, xa hoa và hoành tráng của nó. Đây là nơi bạn có thể tìm mua bất cứ thứ gì và thoải mái trải nghiệm những hoạt động vui chơi cấp cao tích hợp ngay trong khu trung tâm mà không phải đi đâu xa. Đặc biệt, vào buổi tối mỗi ngày, phía bên ngoài sảnh Dubai Mall sẽ diễn ra màn trình diễn nhạc nước vô cùng công phu, hoành tráng.

Bạn có thể đứng xem nhạc nước miễn phí ở ngoài, nhưng nếu muốn có trải nghiệm độc đáo như gia đình Trinh Phạm bạn nên mua vé ngồi thuyền xem nhạc nước. Thuyền sẽ chở bạn đi một vòng, đến khi nhạc nước bắt đầu, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhạc nước ngay giữa lòng sông vô cùng thú vị. Lưu ý rằng bạn phải đặt vé trước nếu muốn tham gia hoạt động này.

Tòa nhà Burj Khalifa

Nếu bạn là một người say mê những công trình kiến trúc thượng tầng độc đáo, tráng lệ, thì không nên bỏ qua tháp Burj Khalifa khi đến Dubai. Toà tháp mằm giữa trung tâm thành phố Dubai, ngay bên cạnh Dubai Mall, tháp là nơi nắm giữ nắm giữ khá nhiều kỷ lục thế giới tiêu biểu như tòa nhà có số tầng, đài quan sát ngoài trời, hồ bơi cao nhất thế giới... Theo như Trinh Phạm chia sẻ là nếu muốn tham quan Burj Khalifa bạn phải đặt mua vé trước.

Burj Khalifa có các đài quan sát ở ba tầng là tầng 124, 125 và 148 với phí vào cửa thay đổi tùy thuộc vào thời gian tham quan trong ngày. Bạn có thể đến đây vào buổi sáng để ngắm bình minh hoặc buổi chiều để ngắm hoàng hôn. Mức vé tham quan tầng 124, 125 rơi vào khoảng 1.300.000VNĐ và 3.300.000VNĐ đối với tầng 148. Đối với trẻ em từ 4 - 12 tuổi giá vé sẽ dao động trong khoảng 625.000VNĐ - 2.300.000VNĐ cho cả 2 đài quan sát.

Ảnh: @trinh.phamm, Burj Khalifa

Khu phố cổ Dubai

Bên cạnh những khu thương mại sầm uất, Dubai còn nổi tiếng với khu phố cổ cực kỳ tươi vui, nhộn nhịp, trong đó có chợ Vàng. Nằm trong con phố cổ Deira dài khoảng 1km, với khoảng 300 gian hàng cung cấp đồ trang sức được chế khắc tinh xảo từ vàng, bạc, kim cương, và các loại đá quý khác, chợ Vàng là điểm đến biểu trưng cho sự giàu có của vùng đất Trung Đông, thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm nhất.

Nhờ vào chính sách miễn thuế kinh doanh nên giá vàng 24K ở đây sẽ rẻ hơn so với giá vàng tại Việt Nam. Theo giới kinh doanh tại đây thì mức giá giao dịch này thậm chí còn thấp nhất thế giới hiện nay. Ngoài chợ Vàng, bạn có thể kết hợp tham quan các khu chợ truyền thống gần đó như chợ bán gia vị để khám phá được nhiều hơn giống blogger Trinh Phạm.

Ảnh: @chen_haokun

Sa mạc Safari

Mang nét đẹp cổ kính với những giai thoại bí ẩn về “con đường tơ lụa”, sa mạc Safari là một vùng đất thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm Dubai. Giữa đồi cát vàng trập trùng dường như kéo dài vô tận, bạn có thể trải nghiệm hàng loạt những hoạt động thú vị như: cưỡi lạc đà, trượt cát, đi moto khám phá sa mạc, ngắm hoàng hôn trong "biển cát"...

Có hai khoảng thời gian tham quan là sáng sớm và chiều cho bạn lựa chọn nhưng buổi sáng thường sẽ có ít hoạt động hơn chiều tối. Vì vậy, nếu có thời gian, bạn nên đến cả ngày để khám phá được hết những hoạt động thú vị tại đây giống gia đình Trinh Phạm. Khi mặt trời khuất bóng, bạn sẽ được cùng gia đình quây quần thưởng thức bữa tối, tận hưởng làn gió mát lạnh và chiêm ngưỡng những điệu múa truyền thống nổi tiếng của phụ nữ Arab...

Tùy vào thời gian tham quan cũng như những hoạt động bạn chọn trải nghiệm mà giá vé sẽ dao động trong khoảng từ 1.000.000VNĐ - 2.500.000VNĐ.

Biển JBR

Sở hữu đường bờ biển dài với cát vàng và bãi tắm trong xanh, Dubai nhanh chóng trở thành điểm đến hứa hẹn, đẹp không thua kém bất kỳ hòn đảo nhiệt đới nào. Không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh vật đẹp như tranh, chính phủ Dubai còn chủ trương tạo ra những bãi biển an toàn và tiện nghi nên dọc theo các bãi biển ở đây đều có phòng thay đồ, ghế và lều... vô cùng tiện lợi.

Ở Dubai có rất nhiều bãi biển đẹp nhưng nổi bật và ấn tượng hơn cả là Jumeirah Beach Residence. Đây là bãi biển lớn nhất thành phố, đồng thời nằm gần trung tâm mua sắm Dubai Marina và bến du thuyền chính nên có đầy đủ các loại hình giải trí như: hoạt động thể thao dưới nước cho cánh mày râu, khu vui chơi cho trẻ em và khu mua sắm cho chị em phụ nữ... Do đó, nơi đây đã được gia đình Trinh Phạm ghé thăm.

Bảo tàng tương lai

Với tổng thể công trình gồm 7 tầng, cao 77m và được trang trí bởi 14.000 bức thư pháp Arab trên nền thép không gỉ, bảo tàng tương lai là điểm đến tiếp theo thu hút gia đình nhỏ Trinh Phạm. Theo như cô chia sẻ thì nơi đây sẽ cho bạn xem được tất cả những gì có trên thế giới vào khoảng 50 năm tới và muốn đến đây tham quan thì phải mua vé từ rất sớm. Giá vé dao động trong khoảng 950.000VNĐ/người. Nếu bạn là một người thích khoa học viễn tưởng thì không nên bỏ qua địa điểm này.

Miracle Garden

Với không gian rộng lên đến 72.000 m2 cùng 150 triệu bông hoa được sắp xếp, uốn nắn thành vô số hình dạng độc đáo, Miracle Garden là một trong những điều bạn không nên bỏ lỡ khi đến Dubai. Từ trên cao nhìn xuống, Miracle Garden ngập tràn trong sắc hoa tươi thắm cùng với đa dạng tiểu cảnh được đầu tư hoành tráng, trông nên thơ như một xứ sở thần tiên giữa lòng thành phố.

Ảnh: @trinh.phamm

Tản bộ ngắm cảnh trong khu vườn ngập tràn hương hoa, khám phá những mô hình hoạt hình khổng lồ được làm từ hoa... là hoạt động không những hấp dẫn người lớn mà còn thu hút không ít trẻ em khi đến đây. Giá vé vào cửa đối với người lớn rơi vào khoảng 350.000VNĐ, 255.000VNĐ cho trẻ em dưới 12 tuổi và miễn phí cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed

Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed nằm ở Abu Dhabi - một hòn đảo kéo dài ra bờ biển phía Tây của Vịnh Ba Tư. Bạn có thể đặt tour theo gia đình Trinh Phạm để khám phá địa điểm này. Mặc dù chưa phát triển quá hiện đại như Dubai nhưng cũng nhờ thế mà Abu Dhabi vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn những giá trị cổ xưa, những công trình kiến trúc tuyệt đẹp trong quá khứ.

Ảnh: @air.el.le

Bạn sẽ chìm đắm trong không gian ánh sáng ngập tràn của nhà thờ hồi giáo lớn với những bức tường bằng đá cẩm thạch trắng, những mái vòm được chạm khắc tinh xảo, hồ nước phản chiếu trong sân lấp lánh... Vì là nơi thờ cúng linh thiêng nên khi đến đây bạn sẽ phải tuân thủ quy cách ăn mặc khá nghiêm ngặt như phải che tóc.

Chi phí dự kiến

Tổng chi phí cho chuyến đi Dubai 3 người nhà Trinh Phạm rơi vào khoảng tầm 135.000.000VNĐ. Một số chi phí ăn ở, đi lại bạn có thể tham khảo từ chuyến đi của nữ blogger là: vé máy bay cho 2 người lớn và 1 trẻ em là 61,474,000 VNĐ. 3 đêm ở khách sạn Novotel Suites Dubai Mall of Emirates có giá 12,580,000VNĐ và 3 đêm ở Dubai Marina Airbnb có giá 17,794,000 VNĐ.

Vé tham quan Miracle Garden cho 2 người lớn là 1,879,000 VNĐ.

Vé xem nhạc nước trên thuyền là 1,407,000 VNĐ.

Vé lên tòa nhà Burj Khalifa vào sáng sớm là 1,978,000 VNĐ.

Vé du thuyền 3,731,000 VNĐ.

Tour Safari sa mạc là 4,136,400 VNĐ.

2 vé vào bảo tàng tương lai là 2,572,000 VNĐ.

Tour 1 ngày đi Abu Dhabi là 6,612,000 VNĐ.

Ngoài ra còn các chi phí khác như ăn uống, di chuyển bằng tàu điện, taxi,... rơi vào khoảng tầm 20.000.000 VNĐ.

Giá tham khảo này chủ yếu dành cho gia đình 2 người lớn vì em bé vẫn còn nhỏ nên hầu như chưa ăn uống được nhiều và cũng không phải mất phí tham quan.