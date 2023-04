Hoa hậu Thùy Tiên, Võ Hà Linh, Chloe Nguyễn cùng dàn KOLs tỏa sáng tại lễ trao giải LazAffiliates Award 2023

Tối ngày 31/3/2023, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á Lazada chính thức tổ chức Lễ trao giải LazAffiliates Award 2023 - Where The Luminaries Shine. Đây là giải thưởng tiên phong trong lĩnh vực Tiếp thị liên kết (Affiliate) trên thương mại điện tử (TMĐT) do Lazada khởi xướng nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành tựu xuất sắc của các cá nhân, trang cộng đồng và doanh nghiệp đối tác trong mạng lưới Lazada Affiliates.

Sân khấu hoành tráng của Lễ trao giải LazAffiliates Award 2023

Hơn 350 khách mời bao gồm người có sức ảnh hưởng KOLs, KOCs, nhà sáng lập kênh cộng đồng, doanh nghiệp thuộc mạng lưới tiếp thị liên kết và đại diện thương hiệu, nhà bán hàng trên Lazada đã đến với buổi lễ trao giải. Cũng tại đây, một màu trắng tinh khôi đã được điểm tô trên thảm đỏ của sự kiện bởi dàn khách mời nổi tiếng và có sức ảnh hưởng "khổng lồ" trên các nền tảng số. Tất cả đã cùng nhau thổi bùng lên không khí sôi động của lễ trao giải LazAffiliates Award 2023.

Hoa hậu Thùy Tiên trong chiếc váy trắng lấp lánh xuất hiện tại Lễ trao giải với vai trò là Đại sứ thương hiệu Lazada Việt Nam

Beauty Blogger Chloe Nguyễn tỏa sáng trong bộ váy trắng lấp lánh

Beauty Blogger Hà My sánh đôi cùng bạn trai trong trang phục tone trắng tại sự kiện

Dàn KOLs đến từ Schannel tỏa sáng trên thảm đỏ LazAffiliates Award.

Tại Lễ trao giải LazAffiliates Award 2023, 12 hạng mục giải thưởng vinh danh cho những cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp đã được xướng tên. Đây là thành quả xứng đáng cho những đóng góp của họ trong việc đưa tiếp thị liên kết đến gần hơn với khách hàng.

Võ Hà Linh thắng lớn lại LazAffilates Award với 3 hạng mục giải thưởng: Chiến thần doanh số 2022, Chuyên gia review Mỹ phẩm Làm đẹp 2022 và KOL có sức ảnh hưởng nhất 2022

Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ trao giải, Lazada cũng 1 hạng mục giải thưởng đặc biệt Đại sứ LazAffiliates và giải thưởng này đã thuộc về KOL Beauty Blogger Chloe Nguyễn. Những nỗ lực đầu tư vào nội dung, mang đến nhiều sản phẩm chất lượng cho người dùng mà đặc biệt là các bạn trẻ đã giúp cô nhận được sự yêu mến của khán giả và trở thành Đại sứ LazAffiliates.

Chloe Nguyễn tỏa sáng trên sân khấu với giải thưởng KOL được yêu thích 2022

Và nhận cú đúp vinh danh với danh hiệu Đại sứ LazAffiliates, một vai trò hoàn toàn mới trên con đường hoạt động của Chloe.

Tại buổi lễ trao giải, ông Đặng Anh Dũng - Phó Tổng giám đốc Lazada Việt Nam chia sẻ: "Với tiềm năng tăng trưởng và những đóng góp ấn tượng kể trên vào sự phát triển của TMĐT cũng như nền kinh tế số, đã đến lúc Affiliate Marketing được tôn vinh như một ngành nghề chính thức. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy Lazada lần đầu tiên tổ chức LazAffiliates Award 2023 - Where The Luminaries Shine - Lễ trao giải thường niên nhằm vinh danh các nhà sáng tạo nội dung, trang cộng đồng và các doanh nghiệp đối tác của chương trình LazAffiliates. Họ không chỉ là những đối tác, mà trên cả là những "Luminaries" - những vì sao đã giúp chúng tôi kiến tạo nên Lazada Affiliates".

Ông Đặng Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc Lazada Việt Nam trên sân khấu chia sẻ về hành trình tiên phong xây dựng đội ngũ Affiliates trên TMĐT.

Từ năm 2018, Lazada Việt Nam là nền tảng thương mại điện tử tiên phong triển khai Affiliate Marketing và đầu tư phát triển mô hình này như một mũi nhọn trong chiến lược bền vững. Đến nay, mạng lưới Lazada Affiliates đã thu hút hơn hàng trăm nghìn đối tác là các KOLs, KOCs, nhà sáng lập kênh cộng đồng và các doanh nghiệp đối tác tiếp thị liên kết.

Tại Lazada, Affiliate Marketing là cầu nối giúp trải nghiệm mua hàng trực tuyến của người dùng thêm sống động và đáng tin cậy, cũng như góp phần đáng kể vào tăng trưởng doanh thu của các thương hiệu và nhà bán hàng. Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2022, đã có hơn 120 triệu sản phẩm được bán ra thông qua kênh Affiliate Marketing trên Lazada.

Tiếp nối sự kiện này, Lazada sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để duy trì môi trường kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho các đối tác Affiliates thông qua 3 cam kết: đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và nguồn dữ liệu lớn trên nền tảng để phân tích, liên tục dự đoán và cập nhật những xu hướng tiêu dùng mới nhất; tích cực phối hợp với các đối tác thương hiệu, nhà bán hàng để liên tục mở rộng và đa dạng hóa nguồn sản phẩm bán trên sàn cũng như nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng công nghệ - thanh toán - logistics để nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng trên nền tảng số.