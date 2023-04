Gác lại âu lo, gia đình nhỏ tìm về với thiên nhiên - nơi những đứa trẻ vui chơi quên lối về

Chưa bao giờ trào lưu camping lại nở rộ như bây giờ. Nếu như trước đây đi dã ngoại chỉ đơn giản là gói ghém một ít đồ ăn, một tấm bạt để trải ra bãi cỏ công viên hay ở nơi nào đó để ngồi. Giờ đây, ngoài những gia đình đầu tư đồ camp chuyên nghiệp ra thì rất nhiều khu camping được đầu tư set up sẵn sàng, khách đến chỉ cần đặt dịch vụ và nhận lều cùng suất ăn chuẩn bị sẵn sàng như đi khách sạn.

Thực ra thì camping được coi là một môn thể thao đòi hỏi nhiều kỹ năng sinh tồn và sức khoẻ chứ không phải chỉ đơn giản là đến một nơi nào đó đã set up sẵn sàng và sà vào chụp ảnh. Tuy nhiên tuỳ vào nhu cầu và khả năng của mỗi người mà sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình. Mỗi cách đều có cái hay riêng. Quan trọng là sau mỗi chuyến đi chơi, mọi người nhận được niềm vui và sự thư giãn để tái tạo lại sức lao động sau những ngày làm việc chăm chỉ.

Đi camp vừa là dịp để cho con đi chơi. Người lớn cũng được dịp "rèn luyện thể lực"

Camping bây giờ đã trở thành một "món ăn tinh thần" không thể thiếu của gia đình chị Trần Trang, bà mẹ 2 con có đam mê xê dịch. Những chuyến đi cắm trại giống như một chuyến đi chơi, chỉ là chuyển nơi nấu ăn, chốn đi ngủ từ chỗ thân quen của mình tới một nơi khác mà thôi. Điều thích nhất đó là không khí trong lành, bờ suốt mát rượi, thiên nhiên ở ngay trước mắt.

"Bọn mình có một nhóm các gia đình cùng chung sở thích cho trẻ ra ngoài chơi vào cuối tuần nên cứ thỉnh thoảng lại thu xếp thời gian để đi đâu đó tận hưởng thiên nhiên. Bao giờ cũng là bàn xem lần tới sẽ đi đâu, rồi phân chia ra các nhà chuẩn bị đồ ăn, thức uống thế nào. Khi tới nơi thì các bố sẽ làm nhiệm vụ set up lều trại. Các mẹ thì trang trí, nấu ăn. Trẻ con thì gặp nhau là vui mừng ríu rít đi chơi quên cả lối về. Thay vì nấu ăn và ngủ ở nhà thì chúng mình chuyển sang một nơi khác gần gũi với thiên nhiên hơn thôi chứ tiện nghi thì cũng không thiếu cho lắm nếu như chuẩn bị chu đáo, đầy đủ. Nói không chừng người lớn lại thích chơi món này hơn cả trẻ con ấy chứ.

Đi thế này hơi vất vả tí nhưng thích hơn cho con đi trung tâm thương mại nhiều.

Mặc dù quá trình chuẩn bị cho mỗi chuyến đi và dọn dẹp khi đi về khá vất vả. Nhưng đi rồi thì như bị nghiện, lần sau lại muốn đi nữa. Dù đi camp solo, đi với gia đình, với nhóm bạn hay đi 2 mình đều mang lại những trải nghiệm thú vị. Hãy chọn cho mình một điểm đến phù hợp để chuyến đi trở nên suôn sẻ và được tận hưởng nhiều thật nhiều nha", chị Trang bật mí.

Đến nơi đây, các em bé sẽ được tha hồ chạy nhảy thoải mái, hít thở không khí trong lành ngoài thiên nhiên. Để có một chuyến đi camp thành công, bố mẹ cần phải tìm hiểu kỹ nơi mình sẽ đến, xem trước thời tiết để chuẩn bị trang phục, đồ đạc và thức ăn phù hợp. Tuỳ vào điều kiện của mỗi gia đình sẽ có mức độ đầu tư đồ cắm trại khác nhau.

Bọn mình mang cả máy chiếu đi để chiếu phim cho cả nhà xem nữa. Giống kiểu rạp chiếu bóng ngoài trời ở quê mà hồi bé hay được xem nhỉ?

"Các bé rất thích những chuyến đi chơi như thế này. Thường chúng mình để các con tự chơi với nhau và luôn để mắt tới chúng. Các bé đã biết về các dấu hiệu nguy hiểm và 1 số kỹ năng sinh tồn rồi nên bố mẹ cũng không quá lo lắng để con được chơi thoải mái. Những nơi có ao hồ thì cần chú ý dặn dò, để ý kỹ các em bé nhỏ và luôn có ít nhất 1 người đi theo để trông các em bé. Thường thì 1 tháng chúng mình sẽ đi cắm trại từ 1-2 lần", bà mẹ 2 con bật mí thêm.

Xem phim xong thì đi ngủ. Mình thường lót dưới đáy lều 1 tấm bạc cách nhiệt, 1 đệm hơi dày, 1 tấm trải. Sau đó mỗi người 1 túi ngủ là tha hồ ấm áp ngủ qua đêm thôi. Đêm ngủ nghe tiếng ếch kêu à uôm, tiếng côn trùng kêu rích rích thấy yên bình lắm ấy.

Những đồ dùng nên mang theo khi đi cắm trại qua đêm

- Vì ngủ qua đêm nên chiếc lều phải chắc chắn, chống được mưa gió thất thường của thiên nhiên, đồng thời cũng khiến cả gia đình an tâm hơn trong chuyến đi cắm trại của mình. Trên thị trường có nhiều mức giá khác nhau, bạn nên chú ý mua hoặc thuê lều chất lượng. Lều to hơn so với số lượng người đi, vì đồ đạc cắm trại đêm cũng nhiều hơn bình thường.

- Khi màn đêm buông xuống thì đèn chiếu sáng là điều rất cần thiết. Bạn có thể chuẩn bị sẵn một chiếc đèn tích điện an toàn cho trẻ nhỏ.

- Thuốc chống côn trùng cắn cũng không thể thiếu được. Không chỉ đi cắm trại ban đêm mà bất cứ hoạt động ngoài trời nào cũng cần sử dụng. Dĩ nhiên ban đêm côn trùng hoạt động năng nổ hơn nên dùng để bảo vệ trẻ, vì côn trùng nơi rừng tự nhiên rất độc và gây kích ứng da nghiêm trọng.

- Hộp thuốc y tế gồm một số loại thuốc hạ sốt, giảm đau và thuốc tiêu hóa cùng băng gạc, nước muối sinh lý.

- Khi đi chơi những nơi có thác có suối nên sắm cho mỗi người một đôi giày bằng cao su để tránh trơn trượt và bị đá cứa vào chân.

Những lưu ý cho chuyến đi cắm trại thành công

- Chọn địa điểm phù hợp với trẻ nhỏ, hạn chế leo trèo, nhiều đá, trơn trượt nguy hiểm cho bé. Với những chỗ khó di chuyển, bố mẹ có thể hỗ trợ con.

- Theo dõi thời tiết trước khi đi, thời gian phù hợp để đi cắm trại thường là vào mùa xuân hoặc mùa thu, thời tiết dễ chịu, mát mẻ.

- Nên chọn chỗ cắm trại ở suối càng gần đầu nguồn càng tốt, lý do là nước sẽ trong, sạch và đá không bị rêu trơn.

- Nếu đi cắm trại qua đêm nên chọn đi khu dịch vụ để có điện và đảm bảo an toàn.

- Không để đồ ăn bên ngoài, tránh thu hút động vật. Chia người ra canh gác đề phòng hỏa hoạn hay thời tiết xấu.

- Khi lội suối, những chỗ nông và nước êm thì các bạn nhỏ tự đi. Đoạn xiết thì nên có bố mẹ hỗ trợ. Và cũng nên chọn những đoạn suối có nước chảy, tránh nước quá êm sẽ dễ có đỉa, vắt và đá trơn.

Hy vọng các gia đình sẽ có chuyến đi thật vui vẻ và an toàn nhé.