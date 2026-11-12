Bất ngờ Chủ tịch Phú Thái, CEO Bkav, "cha đẻ" UniKey và loạt nhân vật đình đám cùng xuất thân từ ngôi trường được ví như "MIT Việt Nam"

Nhờ vị thế là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật hàng đầu đất nước, Đại học Bách Khoa được mệnh danh là “MIT Việt Nam”. Nơi đây không chỉ đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ cho cả nước mà còn là nơi xuất phát của nhiều doanh nhân, nhà sáng lập và lãnh đạo doanh nghiệp lớn.

Ông Phạm Đình Đoàn - Rời con đường nghiên cứu, xây dựng Tập đoàn Phú Thái

Ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái

Một cựu sinh viên khác của Đại học Bách khoa Hà Nội lựa chọn con đường kinh doanh sau khi tốt nghiệp là ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Thái.

Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa - Thực phẩm năm 1987, ông từng làm nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Thực phẩm. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường nghiên cứu, ông quyết định khởi nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển mình theo cơ chế thị trường.

Năm 1993, ông thành lập Phú Thái, đặt nền móng cho hoạt động phân phối hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Sau 33 năm phát triển, Phú Thái Holdings Group là Tập đoàn phân phối và đầu tư đa ngành với quy mô nhân sự lên tới 5.000 người, hệ thống hơn 50 công ty thành viên và mạng lưới các văn phòng, chi nhánh, chuỗi cửa hàng, kho vận, nhà xưởng,… đặt tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Giai đoạn 2018-2020, tổng tài sản của Phú Thái Holdings duy trì quanh mức 960 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 820 tỷ lên 845 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2021, quy mô tài sản bắt đầu tăng mạnh, đạt 1.476 tỷ đồng và tiếp tục lên 1.523 tỷ đồng vào năm 2022. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ vốn chủ sở hữu, đạt 1.231 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Ông Hoàng Việt Anh - Sinh viên thực tập đến Chủ tịch HĐQT FPT Telecom

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom

Một trong những câu chuyện đáng chú ý về cựu sinh viên Bách khoa tại FPT là ông Hoàng Việt Anh, người đã gắn bó với tập đoàn công nghệ này từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1996. Từ năm 1993, khi còn là sinh viên, ông đã gia nhập FPT với vị trí lập trình viên thực tập.

Trong hơn 30 năm làm việc, ông kinh qua nhiều vị trí tại FPT Software, từ kỹ sư phần mềm, phụ trách dự án thị trường nước ngoài đến Giám đốc FPT châu Á - Thái Bình Dương và Tổng Giám đốc FPT Software từ năm 2015.

Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc FPT. Từ tháng 4/2023, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc FPT.

Ông Nguyễn Tử Quảng - Từ dự án diệt virus của sinh viên đến người đứng đầu Bkav

Ông Nguyễn Tử Quảng - Nhà sáng lập Bkav

Nhắc đến những doanh nhân công nghệ trưởng thành từ Đại học Bách khoa Hà Nội, không thể bỏ qua ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ Bkav.

Ông là cựu sinh viên khóa 37, ngành Công nghệ thông tin. Ngay từ năm thứ ba đại học, năm 1995, ông đã bắt đầu phát triển phần mềm diệt virus Bkav và cung cấp miễn phí cho cộng đồng người sử dụng máy tính tại Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục công tác tại trường với vai trò giảng viên. Năm 2001, ông thành lập Trung tâm Phần mềm và Giải pháp an ninh mạng (BKIS), tiền thân của Bkav, với sự bảo trợ của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đến năm 2005, phần mềm diệt virus Bkav chính thức được thương mại hóa sau 10 năm cung cấp miễn phí. Từ một dự án xuất phát trong môi trường đại học, Bkav dần phát triển thành doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm và thiết bị công nghệ.

Tháng 8/2026, ông tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Kim Long - Tác giả UniKey, sản phẩm công nghệ được hàng triệu người Việt sử dụng

Ông Phạm Kim Long - Cha đẻ Unikey

Không trực tiếp điều hành một tập đoàn lớn, nhưng ông Phạm Kim Long là một trong những cựu sinh viên Bách khoa có đóng góp đặc biệt đáng chú ý cho đời sống công nghệ tại Việt Nam.

Ông là cựu sinh viên khóa 36, Khoa Toán - Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp năm 1996. Sau đó, ông tiếp tục học tập và nghiên cứu tại Cộng hòa Séc.

Năm 1999, UniKey được công bố lần đầu tiên. Với ưu điểm đơn giản, tiện dụng và tốc độ xử lý nhanh, bộ gõ này nhanh chóng trở thành một trong những công cụ gõ tiếng Việt phổ biến nhất trên máy tính Windows.

Năm 2006, Apple đã liên hệ với Phạm Kim Long để được quyền tích hợp lõi Unikey lên tất cả sản phẩm macOS và iOS của mình. Nhờ vậy ngày nay, người dùng có thể sử dụng tiếng Việt trên iPhone, iPad, Mac hay MacBook.

Ông Trần Việt Hùng - Cựu sinh viên từng thi lại nhiều lần, trở thành nhà sáng lập startup tại Silicon Valley

Trần Việt Hùng - Nhà sáng lập Got It

Một gương mặt đáng chú ý khác là ông Trần Việt Hùng, cựu sinh viên khóa 42 ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông từng tự nhận mình từng là sinh viên rất bình thường, thậm chí thi lại nhiều lần.

Sau khi tốt nghiệp năm 2002, ông tham gia nhóm phát triển phần mềm VietKey, trước khi nhận học bổng của Chính phủ Mỹ để theo học tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Iowa.

Sau thời gian học tập và nghiên cứu tại Mỹ, ông xây dựng sự nghiệp tại Thung lũng Silicon, thành lập Got It - startup phát triển các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giáo dục. Ông đồng thời sáng lập STEAM for Vietnam, tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học cho trẻ em Việt Nam.