Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 trường chuyên theo 3 khối trong dự thảo mới

Bộ GD&ĐT đề xuất hệ số tối thiểu 2 cho bài thi Toán nâng cao ở khối Tự nhiên, Ngữ văn nâng cao ở khối Xã hội và môn ngoại ngữ dự tuyển ở khối Ngoại ngữ.

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Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên , trong đó đề xuất thay đổi đáng kể phương thức tuyển sinh lớp 10. Đáng chú ý, thay vì tuyển sinh theo từng môn chuyên như hiện nay, các trường sẽ tổ chức thành 3 khối gồm Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ. Cách tính điểm xét tuyển cũng được thiết kế tương ứng với từng khối.

Theo dự thảo, học sinh đăng ký vào khối chuyên Khoa học tự nhiên (gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) sẽ làm 3 bài thi: Toán nâng cao, Ngữ văn cơ bản và bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên.

Công thức tính điểm xét tuyển được đề xuất là: Toán nâng cao nhân hệ số tối thiểu 2, Ngữ văn nhân hệ số 1 và bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học tự nhiên nhân hệ số 1.

Đối với khối chuyên Khoa học xã hội (gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), thí sinh làm bài thi Toán cơ bản, Ngữ văn nâng cao và bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học xã hội. Trong đó, Ngữ văn nâng cao có hệ số tối thiểu 2; Toán và bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội cùng hệ số 1.

Các môn Toán nâng cao, Ngữ văn nâng cao và Ngoại ngữ có hệ số tối thiểu 2. (Ảnh: AI)

Với khối chuyên Ngoại ngữ, thí sinh dự thi Toán cơ bản, Ngữ văn cơ bản và môn Ngoại ngữ đăng ký dự tuyển. Môn Ngoại ngữ có hệ số tối thiểu 2, hai môn còn lại cùng hệ số 1.

Như vậy, theo phương án dự thảo, thay vì môn chuyên riêng lẻ được nhân hệ số 2 như cách tuyển sinh hiện nay, môn thi nâng cao hoặc Ngoại ngữ sẽ giữ vai trò trọng số lớn trong xét tuyển từng khối.

Thêm bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu

Một điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Theo dự thảo, bài thi này được thiết kế theo hướng tổng hợp, đánh giá khả năng đọc hiểu, tư duy logic, lập luận và giải quyết vấn đề của học sinh.

Nội dung bài thi dựa trên yêu cầu cần đạt của môn Khoa học tự nhiên ở cấp THCS đối với khối chuyên Khoa học tự nhiên; môn Lịch sử và Địa lý đối với khối chuyên Khoa học xã hội.

Theo dự thảo mới của Bộ GD&ĐT, học sinh thi vào trường chuyên sẽ được tuyển sinh theo 3 khối. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, bài thi không yêu cầu học sinh phải có kiến thức chuyên sâu của từng môn học.

Về đề thi, Toán và Ngữ văn cơ bản sử dụng đề thi chung của Sở GD&ĐT dành cho kỳ tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn. Nếu địa phương không tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức các bài thi này cho học sinh dự tuyển vào trường chuyên.

Các bài thi Toán nâng cao, Ngữ văn nâng cao và Ngoại ngữ do Sở GD&ĐT quy định trên nền tảng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Có thể thấy, phương án mới làm thay đổi đáng kể nội dung ôn tập và cấu trúc bài thi của học sinh, đặc biệt với những em đang chuẩn bị thi vào các lớp chuyên theo từng môn tự nhiên và xã hội.

Chẳng hạn, học sinh có nguyện vọng vào khối chuyên Hóa học sẽ không thi một bài Hóa học chuyên riêng như hiện nay. Thay vào đó, các em dự thi Toán nâng cao, Ngữ văn cơ bản và bài đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học tự nhiên.