Bật mí 5 loại đồ uống giúp thanh nhiệt, làm đẹp da từ bác sĩ dinh dưỡng

Mùa hè với nắng nóng kéo dài khiến chúng ta thường xuyên rơi vào mệt mỏi. Bổ sung đúng những loại đồ uống có thể giúp bạn nhanh chóng giải nhiệt, lấy lại nguồn năng lượng dồi dào. Không chỉ thanh nhiệt, chọn đúng đồ uống còn giúp chị em duy trì làn da đẹp mịn, giữ trọn collagen.

BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại Hà Nội) khuyên, trong những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay, chị em nên uống thay đổi những món nước thanh nhiệt, làm đẹp da sau:

1. Trà lá sen

BS Vũ Đại Dương chia sẻ, lá sen có tác dụng làm mát, giúp thanh nhiệt cơ thể. Theo Đông y, lá sen hay còn gọi là liên diệp hay hà diệp có vị đắng, chát, tính bình, mùi thơm nhẹ. Nó có tác dụng thanh thử, thăng dương, chỉ huyết, được sử dụng để làm thuốc an thần, chữa mất ngủ, giảm sốt, miệng khô khát.

Lá sen còn rất giàu chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng và làm trắng da. Alkaloid và flavonoid trong lá sen có tác dụng chống oxy hóa lipid màng tế bào gan. Đó là lý do nó được sử dụng để chữa chảy máu, đại tiện, tiểu tiện ra máu, chảy máu chân răng, chống xơ vữa mạch, rối loạn nhịp tim, xuất huyết dưới da, sốt xuất huyết, an thần và giảm mỡ máu.

Vào mùa hè, chăm chỉ uống trà lá sen không chỉ thanh nhiệt, giải độc, làm đẹp da mà còn giúp mạch máu sạch khỏe - gốc rễ cho cơ thể khỏe mạnh suốt mùa hè.

2. Nước ép dưa chuột

Vào mùa hè, chúng ta thích ăn những món tươi mát như dưa chuột. Khi đem ép lấy nước uống, bạn sẽ nhanh chóng có đồ uống làm mát, giải nhiệt cơ thể.

BS Dương lưu ý, nước ép dưa chuột còn rất giàu vitamin C, giúp làm sạch cơ thể và cải thiện tình trạng da xấu. Vitamin C chính là chất chống oxy hóa có vai trò tăng sinh collagen cho làn da. Uống nước ép dưa chuột do đó giúp bạn có làn da căng mọng, trẻ trung và khỏe mạnh hơn vào mùa hè.

3. Nước cam tươi

Chứa nguồn vitamin C dồi dào, cam lại là loại quả dễ kiếm dù vào mùa nào trong năm. Uống nước cam đều đặn trong những ngày nắng nóng hiện nay không chỉ giúp giải nhiệt mà còn cung cấp nguồn vitamin C phong phú. Nhờ đó, da được tăng sinh collagen, đồng thời được bảo vệ khỏi tổn thương và cải thiện sắc tố rất hiệu quả.

Do đó, BS Dương khuyên chị em nên uống đều để được hưởng nhiều lợi ích.

4. Nước ép táo

Mỗi ngày một quả táo, cả đời bạn không phải gặp bác sĩ. Không phải tự nhiên các bác sĩ lại nói với bạn điều này. Uống nước ép táo đều đặn trong những ngày nắng nóng cũng đem lại những hiệu quả cực tốt.

Bên cạnh khả năng giải nhiệt, táo cung cấp chất chống oxy hóa, chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể khỏe mạnh, đảm bảo giữ ẩm da và cải thiện nếp nhăn rất tốt. Cụ thể, polyphenol được tìm thấy trong táo bao gồm flavonoid và axit phenolic hoạt động như chất tẩy gốc tự do. Trong khi đó, chúng ta đều biết, các gốc tự do phá vỡ các tế bào da và góp phần tạo ra các dấu hiệu lão hóa rõ rệt như nếp nhăn.



Trong mùa hè nắng gắt, da dễ bị tia UV tấn công. Bổ sung nước ép táo chính là một cách giữ trọn collagen tốt nhất cho bạn.

5. Nước ép nho đen

Không giống như những loại nho khác, nho đen chứa chất chống oxy hóa mạnh. Chúng giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương do tác động của môi trường và lão hóa.

Cụ thể, theo BS Dương, trong nho đen có chứa anthocyanin. Chúng không chỉ có hiệu quả chống ung thư da mà còn có vai trò điều trị các vấn đề về da như mụn trứng cá, duy trì làn da sạch mịn, căng tràn collagen.

Lưu ý: Chuyên gia khuyến cáo, uống nước để thanh nhiệt, làm đẹp da tuyệt đối không nên bổ sung đường hay chất làm ngọt nhân tạo. Bạn chỉ nên bổ sung thêm thảo mộc, rau gia vị để tăng cường vị giác như bạc hà, rau mùi, tía tô...