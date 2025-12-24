Bất kể giới tính hay độ tuổi, thấy đau 4 vị trí này dai dẳng phải đi tầm soát ung thư sớm

Hầu hết các bệnh ung thư đều có thể gây đau. Chỉ là ở giai đoạn sớm, cơn đau chưa rõ ràng. Thời điểm xuất hiện, mức độ và vị trí đau phụ thuộc vào loại ung thư, giai đoạn bệnh, thể trạng và khả năng chịu đau của từng người.

Nguyên nhân đau thường do khối u phát triển tại chỗ, chèn ép hoặc xâm lấn dây thần kinh và các cơ quan xung quanh. Vì vậy, những cơn đau kéo dài, không rõ nguyên nhân luôn cần được chú ý. Đặc biệt, nếu đau dai dẳng ở 4 vị trí dưới đây, nguy cơ ung thư không thể xem nhẹ:

1. Đau vai

Đau vai thường liên quan đến chấn thương hoặc mang vác nặng. Tuy nhiên, nếu đã loại trừ các nguyên nhân này mà vai vẫn đau kéo dài thì cần cảnh giác.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, đau vai bất thường thường gặp ở người mắc ung thư phổi. Nguyên nhân là khối u xâm lấn màng phổi hoặc ảnh hưởng hệ bạch huyết. Ngoài ra, ung thư vú và ung thư gan cũng có thể gây đau vai. Ung thư xương bả vai cũng là một khả năng nhưng thường dễ phát hiện hơn khi kiểm tra hình ảnh.

Đau vai do ung thư thường không có tổn thương rõ tại khớp vai. Cơn đau hay xuất hiện một bên. Đau tăng về đêm. Thuốc giảm đau thông thường ít hiệu quả hoặc chỉ đỡ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đau vai không phải lúc nào cũng do ung thư. Viêm túi mật, sỏi mật có thể gây đau vai phải. Bệnh tim mạch có thể gây đau vai trái. Vì vậy cần thăm khám để xác định nguyên nhân.

2. Đau bụng

Đau bụng là biểu hiện rất thường gặp ở bệnh nhân ung thư. Nguyên nhân do ổ bụng chứa nhiều cơ quan nội tạng quan trọng.

Nhiều loại ung thư vùng bụng đều có thể gây đau. Ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng thường gây đau vùng bụng giữa. Ung thư buồng trứng, tử cung, tuyến tiền liệt, bàng quang hay vùng chậu thường gây đau bụng dưới.

Một số kiểu đau bụng cần đặc biệt lưu ý. Ung thư gan thường gây đau âm ỉ vùng hạ sườn phải do gan không có dây thần kinh cảm giác đau rõ ràng. Ung thư thận thường gây đau một bên bụng, lan ra sườn và thắt lưng.

Đau bụng do ung thư thường không xuất hiện đơn lẻ. Người bệnh có thể kèm mệt mỏi, sụt cân hoặc tăng cân bất thường, rối loạn tiêu hóa, sốt nhẹ kéo dài hoặc sờ thấy khối bất thường ở bụng.

Ảnh minh họa

3. Đau đầu

Đau đầu là triệu chứng rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu cơn đau xuất hiện thường xuyên, ngày càng dữ dội thì không nên chủ quan.

U não có thể gây đau đầu kéo dài, đau nửa đầu, thường nặng hơn vào buổi sáng. Cơn đau có thể kèm buồn nôn, hoa mắt, rối loạn thị lực hoặc thay đổi hành vi, tính cách.

Ngoài ra, ung thư phổi khi chèn ép tĩnh mạch chủ trên cũng có thể gây đau đầu. Người bệnh thường kèm tức ngực, khó thở, phù mặt hoặc cổ. Cơn đau đầu trong trường hợp này thường dai dẳng và khó chịu.

Nếu đau đầu không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường, kèm sốt nhẹ kéo dài về chiều tối hoặc các triệu chứng thần kinh bất thường, cần đi tầm soát sớm.

4. Đau lưng

Đau lưng dai dẳng, nhất là vùng thắt lưng, không liên quan đến chấn thương hay bệnh cơ xương khớp cần được cảnh giác. Đặc biệt khi xoa bóp hay nghỉ ngơi không giúp giảm đau.

Ung thư phổi có thể gây đau lưng trên do chèn ép dây thần kinh vùng ngực. Ung thư gan gây đau lưng trên bên phải, gần vai. Ung thư tuyến tụy thường gây đau lưng giữa và giảm khi nằm nghiêng.

Đau cột sống có thể liên quan đến ung thư xương hoặc di căn xương. Trong một số trường hợp, đây cũng là biểu hiện của ung thư máu hoặc ung thư não.

Ảnh minh họa

Đau thắt lưng còn gặp ở ung thư thận và ung thư bàng quang, thường kèm rối loạn tiểu tiện hoặc tiểu ra máu. Ung thư phụ khoa ở nữ giới cũng có thể gây đau lưng, rõ hơn khi hành kinh hoặc quan hệ.

Tóm lại, những cơn đau kéo dài và không rõ nguyên nhân luôn là tín hiệu cần được chú ý. Dù không phải ung thư, đây vẫn có thể là bệnh lý nghiêm trọng. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện nguyên nhân và nâng cao hiệu quả điều trị.

Nguồn và ảnh: QQ, Zhihu