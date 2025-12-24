Sau một đêm Noel vui quá chén, điều cơ thể thật sự cần không phải là "xông hơi" - nhiều người vẫn đang làm sai

Noel về, phố xá lên đèn, những bữa tiệc kéo dài từ tối đến khuya. Ly rượu vang trong đêm Giáng sinh, vài cốc bia khi gặp lại bạn bè cũ - niềm vui tưởng như vô hại nhưng sáng hôm sau, không ít người thức dậy với đầu nặng trĩu, miệng khô khốc và cơ thể mệt mỏi rã rời. Lúc này, nhiều người truyền tai nhau một “mẹo quen”: Ra mồ hôi cho tỉnh rượu, xông hơi hay chạy bộ là sẽ tỉnh táo nhanh hơn.



Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng đây là một hiểu lầm phổ biến - và trong những ngày lễ cuối năm, hiểu lầm này thậm chí còn có thể khiến cơ thể mệt hơn.

Ra mồ hôi không phải là cách “giải rượu”

Theo các phân tích khoa học được đăng tải trên báo The Guardian (Anh), cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc giải độc rượu không phải là da, mà là gan. Việc đổ mồ hôi - dù là do vận động hay xông hơi - không giúp cơ thể loại bỏ rượu hay các sản phẩm chuyển hóa của rượu nhanh hơn.

Giáo sư Adam Taylor, chuyên gia giải phẫu học tại Đại học Lancaster (Anh), giải thích rằng khái niệm “độc tố” thường bị hiểu sai. Rượu và các chất sinh ra trong quá trình chuyển hóa rượu được gan xử lý, sau đó thải ra ngoài chủ yếu qua nước tiểu và phân. Mồ hôi chỉ có thể chứa một lượng cực nhỏ các sản phẩm chuyển hóa, và chức năng chính của nó đơn thuần là điều hòa thân nhiệt.

Nói cách khác, dù sáng Noel bạn có chạy bộ quanh hồ hay vào phòng xông hơi, nồng độ cồn trong máu cũng không giảm nhanh hơn, gan cũng không “tăng tốc” chỉ vì bạn đổ mồ hôi.

Vì sao vẫn thấy “dễ chịu hơn” sau khi vận động hoặc xông hơi?

Thực tế, nhiều người vẫn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn sau khi ra mồ hôi, khiến họ tin rằng rượu đã được “đẩy ra ngoài”. Các chuyên gia cho biết, cảm giác này đến từ việc vận động hoặc xông hơi giúp cơ thể tiết endorphin - hormone tạo cảm giác dễ chịu, đồng thời làm giảm hormone căng thẳng cortisol.

Bên cạnh đó, lưu thông máu được cải thiện, cơ bắp giãn ra, hệ thần kinh chuyển sang trạng thái “nghỉ ngơi và tiêu hóa” cũng khiến cơ thể có cảm giác hồi phục. Tuy nhiên, đây chỉ là giảm triệu chứng tạm thời, chứ không đồng nghĩa với việc cơ thể đã giải rượu xong.

"Vui quá chén", ra mồ hôi còn dễ… mất nước hơn

Một vấn đề đáng lo ngại trong những ngày lễ là nguy cơ mất nước. Rượu vốn đã khiến cơ thể đi tiểu nhiều do ức chế hormone chống bài niệu. Nếu lại tiếp tục vận động mạnh hoặc xông hơi để “toát rượu”, cơ thể sẽ mất thêm nước qua mồ hôi, làm tăng nguy cơ mệt mỏi kéo dài, đau đầu, thậm chí viêm mô.

Vì vậy, nếu vẫn muốn vận động nhẹ để thư giãn sau tiệc Noel, các chuyên gia khuyến cáo cần bù nước đầy đủ, uống từng ngụm nhỏ, chia nhiều lần, ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải.

Làm gì để cơ thể dễ chịu hơn sau những bữa tiệc?

Thay vì cố “giải rượu” bằng mồ hôi, các chuyên gia cho rằng những việc đơn giản sau đây mới thực sự có ích:

Uống đủ nước: Dù buồn nôn hay chán ăn, hãy cố gắng uống nước hoặc nước điện giải từng chút một để hạn chế mất nước.

Ăn nhẹ, bổ sung carbohydrate: Bánh mì nướng, bánh quy nhạt giúp ổn định đường huyết – yếu tố thường bị hạ thấp sau khi uống rượu.

Nghỉ ngơi và ngủ đủ: Cơ thể cần thời gian, thường từ 8–24 giờ, để gan hoàn tất quá trình chuyển hóa rượu và phục hồi các mô bị ảnh hưởng.

Thận trọng với thuốc giảm đau: Một số thuốc có thể làm dịu đau đầu, đau nhức, nhưng dùng không đúng cách có thể gây hại cho dạ dày và gan, đặc biệt khi trong cơ thể vẫn còn cồn.

Giáng sinh trọn vẹn hơn khi biết dừng đúng lúc

Noel hay bất kỳ ngày lễ nào cũng là dịp để sum vầy, sẻ chia và tận hưởng không khí ấm áp. Một vài ly rượu có thể khiến cuộc vui thêm rộn ràng, nhưng không có cách nào “đi đường tắt” để giải rượu. Gan vẫn cần thời gian, còn cơ thể cần được nghỉ ngơi.

Giữ chừng mực trong tiệc tùng, uống đủ nước và lắng nghe cơ thể - đó có lẽ mới là “món quà” thiết thực nhất dành cho sức khỏe của chính mình.