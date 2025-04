Bắt giữ phụ huynh vào trường túm tóc, đánh cô giáo ở Nghệ An

Liên quan vụ việc phụ huynh học sinh vào trường đánh đập cô giáo ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), chiều 29/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An (PC01) đã bắt giữ Hà Văn Thuý (SN 1985, trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu).

Đối tượng Hà Văn Thuý đã bị công an bắt giữ

Trước đó, chiều ngày 28/4, sau giờ tan học, trời mưa to, gió lớn nên các giáo viên và học sinh điểm trường bản Bắc Thắng (trường Tiểu học và THCS Tân Thắng) ở lại trú mưa chờ phụ huynh đến đón.

Lúc này, Hà Văn Thúy vào trường rồi xông thẳng vào một lớp học, to tiếng, sau đó lao vào hành hung một cô giáo trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên và phụ huynh khác. Dù có người can ngăn nhưng Thúy vẫn tiếp tục hành vi đánh người.

Hình ảnh ghi lại cảnh phụ huynh xông vào điểm trưởng ở huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) sau đó hành hung nữ giáo viên. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, Hà Văn Thúy có con đang học lớp 4 tại điểm trường này. Cô giáo bị hành hung là Nguyễn Thị Kim N, giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3 + 4.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu, sau khi sự việc xảy ra, giáo viên và nhà trường trình báo với công an, chính quyền xã Tân Thắng. Cơ quan chức năng đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

"Quan điểm của Phòng GD&ĐT Quỳnh Lưu là cần làm rõ và xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, hành hung giáo viên, đảm bảo môi trường học đường an toàn" , lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu chia sẻ.