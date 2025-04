Công an tìm người mua thuốc hỗ trợ sinh lý giả Kháu Vài Lèng

Mở rộng điều tra đường dây sản xuất, buôn bán thuốc hỗ trợ sinh lý giả "Kháu Vài Lèng" và "Đại Tràng HG", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 9 bị can, đồng thời kêu gọi các nạn nhân mua phải thuốc giả nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an.

Cụ thể, Chu Văn Diễn (SN 1996, trú tại chung cư Stellar Garden, Thanh Xuân, Hà Nội), Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Đắc Dũng (SN 1981, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) bị khởi tố về hành vi Sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả.

"Ông trùm" đường dây thuốc hỗ trị sinh lý giả Chu Văn Diễn.

6 bị can còn lại gồm Trần Ích Nam, Hà Quang Đạt (SN 1977, trú quận Cầu Giấy), Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1999, trú tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Kim Chung (SN 1996, trú huyện Ba Vì), Vũ Đức Yên (SN 2000, trú tỉnh Nam Định) , Lò Ngọc Minh Quang (SN 1998, trú tỉnh Lai Châu) bị khởi tố về hành vi giúp sức cho Chu Văn Diễn buôn bán thuốc chữa bệnh giả.

Theo cơ quan điều tra, "ông trùm" đường dây là Chu Văn Diễn. Diễn nhận thấy nhu cầu lớn của thị trường đối với hai loại thuốc "Kháu Vài Lèng" và "Đại Tràng HG" (do Hợp tác xã Mạc Minh sản xuất và phân phối) trên mạng xã hội nên nảy sinh ý định làm thuốc giả bán kiếm lời.

Một trong các sản phẩm giả được thu giữ.

Diễn chỉ đạo vợ là Trần Thị Phương Thảo liên hệ với Nguyễn Đắc Dũng để đặt sản xuất thuốc giả mạo hai nhãn hiệu trên. Diễn còn cấu kết với Trần Ích Nam để tải các video quảng cáo thuốc thật trên Facebook.

Sau đó, Diễn chỉ đạo một loạt nhân viên "chân rết" gồm: Hà Quang Đạt, Nguyễn Kim Chung, Nguyễn Mạnh Dũng, Lò Ngọc Minh Quang và Vũ Đức Yên cắt ghép, chỉnh sửa video, thay đổi số điện thoại liên hệ của sản phẩm thật bằng số điện thoại do Diễn cung cấp.

Trong 6 tháng, đường dây thu lợi bất chính 20 tỷ đồng từ thuốc giả.

Các đối tượng sử dụng hàng loạt trang Facebook giả mạo như: “Kháu Vài Lèng”; “Kháu Vài Lèng - Bài thuốc người ngủ củ thức”; “Kháu Vài Lèng - Đặc trị sinh lý nam giới”, “Điều trị sinh lý - Kháu Vài Lèng”, “Kháu Vài Lèng chính hãng”, “Kháu Vài Lèng - Chính hãng”, “Hợp tác xã nam dược Mạc Minh” để quảng cáo và bán thuốc giả.

Theo điều tra, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến khi bị bắt giữ vào ngày 4/7/2024, đường dây này tiêu thụ trót lọt một lượng lớn thuốc giả đến tay người tiêu dùng tại 58 tỉnh, thành phố, tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Khối lượng lớn sản phẩm giả bị thu giữ.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những công dân đã mua thuốc "Kháu Vài Lèng", "Đại Tràng HG" của Chu Văn Diễn và đồng phạm, liên hệ điều tra viên Tạ Biên Cương (SĐT 0986603818) hoặc Cấn Xuân Dũng (SĐT 0975483999) để cung cấp thông tin.