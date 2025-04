Cơ sở sản xuất dầu ăn, mì chính, hạt nêm giả tuồn hàng vào bếp ăn khu công nghiệp

Theo kết quả trưng cầu giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an giám định về thành phần, định lượng, định tính giá trị dinh dưỡng trong các sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột canh cao cấp và hạt nêm nói trên do Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói và sản xuất đều không đạt so với các chỉ tiêu Công ty công bố hoặc chỉ tiêu ghi trên nhãn sản phẩm.