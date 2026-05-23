Bắt giữ đối tượng liều lĩnh lấy tiền trong 4 thùng công đức ở chùa Hải Quang

Ngày 23-5, Công an phường Tân Sơn Hòa, TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Rum, 38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Hoàng Rum tại cơ quan công an.

Theo điều tra, trưa 10-5, ông Lê Thanh Hải (tu sĩ chùa Hải Quang, đường Nguyễn Bặc, phường Tân Sơn Hòa) mở camera của chùa thì phát hiện lúc 23 giờ 35 ngày 9-5, một thanh niên đội mũ, mặc áo khoác jean đột nhập vào chùa và lấy trộm tiền bên trong bốn thùng công đức của chùa.

Ông Hải sau đó đến Công an địa phương trình báo để lập hồ sơ theo quy định

Vào cuộc truy xét, ngày 13-5, Công an phường Tân Sơn Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM mời Rum về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Rum thừa nhận lấy trộm tiền của các thùng công đức tại chùa Hải Quang.

Hiện Công an phường Tân Sơn Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.