Công an Tây Ninh bắt giữ đối tượng đang bị truy nã

Ngày 23-5, Công an phường Thanh Điền cho biết đơn vị vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1999; ngụ xã Xuân Thới Sơn, TPHCM), đối tượng đang bị truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Thanh Điền

Theo Công an phường Thanh Điền, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Thiện đang lẩn trốn tại căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng, khu phố Hiệp Hòa, phường Thanh Điền nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận khoảng tháng 10-2025 đã cùng Huỳnh Văn Chiêu (ngụ TPHCM) thực hiện hành vi trộm chó, mèo tại khu vực xã Bà Điểm, TPHCM.

Sau khi gây án, Thiện không đến cơ quan công an trình diện mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú cho đến khi bị bắt giữ.

Cơ quan công an cũng cho biết Nguyễn Ngọc Thiện từng có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và 1 tiền sự liên quan hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường Thanh Điền đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.