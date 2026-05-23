Triệt phá đường dây tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng

Ngày 25-5, tin từ Công an xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Khe Sanh triệt phá thành công đường dây tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng.

Các đối tượng liên quan đến đường dây tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Công an xã Hướng Phùng

Tang vật liên quan đến đường dây tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý

Theo đó, ngày 19-5, tại thôn Miệt - Pa Công, Công an xã Hướng Phùng chủ trì, phối hợp Phòng PC04 bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: H.V.L (SN 2007), H.V.T (SN 2006) và H.V.Th (SN 2009; cùng ngụ tại xã Hướng Phùng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 20-5, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Khe Sanh truy xét, bắt quả tang đối tượng bán ma túy là H.L.Ph (SN1981) khi đối tượng này đang cùng H.V.B (SN 1985) tổ chức sử dụng ma túy tại thôn Của, xã Khe Sanh. Tại đây, Công an thu giữ thêm 5 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng công an tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ việc và xác định H.V.T (SN 2001, ngụ thôn Của, xã Khe Sanh) là nguồn cung cấp ma tuý. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà H.V.T, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 91 viên ma túy tổng hợp.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.