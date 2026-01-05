Bắt Giám đốc Trung tâm xã hội Hải Hà vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học

Tối 5/1, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh).

Cụ thể, cơ quan điều tra khởi tố bị can với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà và các đồng phạm gồm: Phạm Hồng Thái; Nguyễn Ngọc Lương; Nguyễn Huy Hoàng; Nguyễn Duy Công; Lê Quang Khoa; Phạm Đức Hiền; Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Khải về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cơ sở tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh - nơi xảy ra vụ việc nam học viên tử vong sau 2 ngày nhập học.

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam với các bị can: Hải, Thái, Lương, Hoàng, Công và Khoa. Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; tạm hoãn xuất cảnh với: Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương chỉ đạo thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng và xử lý hành vi vi phạm của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật.

Ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh - nơi xảy ra sự việc học viên tử vong bất thường, sau vụ việc cơ sở này tạm dừng hoạt động và tháo dỡ các biển hiệu. Cánh cổng chính của trung tâm được phủ bạt ngăn nhìn vào bên trong.

Trung tâm này gồm dãy nhà cấp 4 được ngăn thành nhiều phòng khác nhau, bên ngoài có tường bao cao hơn 2m với những chiếc đinh sắt cắm tua tủa kèm theo lớp dây thép gai.

Trung tâm gồm dãy nhà cấp 4 được chia thành nhiều phòng khác nhau, sau vụ việc nam học viên tử vong hiện nơi này đã đóng cửa, dừng hoạt động.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh) xảy ra vụ việc khiến nam học viên Phạm Hải Nam (sinh năm 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) tử vong.

Trước đó, Nam được gia đình đưa đến nhập học tại trung tâm trên vào ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống. Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên Phạm Hải Nam xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát.

Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Chiều cùng ngày, học viên được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Hệ thống tường bao cao khoảng 2m của Trung tâm được cắm đinh sắt nhằm ngăn học viên bỏ trốn.

Sau vụ việc, Sở Y tế Quảng Ninh khẩn trương thành lập 2 Đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện hoạt động của 19 Trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh và quyết định đình chỉ hoạt động với Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 (tại Hạ Long) và Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2 (phường An Sinh).

Đồng thời, 4 trung tâm khác tạm dừng hoạt động gồm: Trung tâm Công tác CTXH Ánh Dương, Trung tâm CTXH Hạnh Phúc, Trung tâm CTXH Hoa Nụ Cười (Cơ sở 1), Trung tâm Công tác CTXH Ngôi Nhà Nhỏ do thay đổi địa điểm hoạt động so với giấy phép hoạt động nhưng chưa đề nghị điều chỉnh cấp phép theo quy định.

Nam học viên tử vong sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh với nhiều vết thương trên cơ thể.

Liên quan vụ việc này, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể và cá nhân liên quan.

Trong đó, Sở Y tế làm rõ trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhân viên được phân công phụ trách, quản lý, theo dõi hoạt động của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà.

UBND các xã phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ hoạt động của các Trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm.