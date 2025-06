Bật điều hòa ngủ cho mát, người đàn ông bị liệt mặt, bác sĩ cảnh bảo thói quen yêu thích của người trẻ

Ngày 14/6, sau một thời gian điều trị định kỳ và phục hồi chức năng liên tục, anh Vương (34 tuổi, Trung Quốc) đã cơ bản phục hồi chức năng khuôn mặt, cuối cùng đã giải tỏa được nỗi lo lắng của anh và gia đình. Tuy nhiên, khi nhớ lại trải nghiệm gần đây, anh Vương vẫn còn lo lắng.

Tối ngày 1/6, anh Vương đi ngủ với máy điều hòa bật như thường lệ. Nhưng sáng hôm sau, khi nhìn vào gương, anh đã bị sốc bởi những gì anh thấy: nửa bên trái khuôn mặt của anh cứng đờ và tê liệt, khóe miệng nghiêng sang phải không kiểm soát được, mí mắt trái không thể khép chặt, khóe miệng kéo sang phải khi anh nói, mắt phải chớp liên tục, và không khí rò rỉ từ bên trái khi anh phồng má. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, gia đình đã vội vã đưa anh đến bệnh viện để điều trị.

Sau khi hỏi chi tiết về bệnh sử, bác sĩ phát hiện rằng mặc dù anh Vương có vẻ khỏe mạnh, nhưng anh đã bị "mục tiêu" của nhiều căn bệnh. Anh bị huyết áp cao, tiểu đường không được kiểm soát tốt. Anh có tiền sử bị liệt dây thần kinh mặt, nhưng chưa bao giờ được theo dõi thường xuyên. Ngoài ra, anh thức khuya trong thời gian dài, ăn nhiều dầu và muối, thích đồ ăn nhanh mang về, thiếu tập thể dục và có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao. Đêm trước khi phát bệnh, máy điều hòa thổi trực tiếp vào vai và cổ không được che chắn của anh. Các yếu tố này kết hợp với nhau và cuối cùng gây ra liệt dây thần kinh mặt.

Bác sĩ cho biết, trong thực hành lâm sàng, những người như anh Vương đã lầm tưởng rằng mình bị "liệt mặt" chỉ là thoáng qua, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Nhưng trên thực tế, nếu không điều trị kịp thời và chuẩn hóa trong vòng hai tuần kể từ khi phát bệnh, bệnh nhân có thể bị biến dạng khuôn mặt vĩnh viễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngoại hình và sức khỏe tinh thần. Lần này, anh Vương đã có thể hồi phục nhờ điều trị y tế kịp thời và điều trị chuẩn hóa sau đó.

"Trường hợp của anh Vương không phải là trường hợp cá biệt. Nó phản ánh những vấn đề chung mà giới trẻ hiện đại phải đối mặt trong quản lý sức khỏe. Ngày nay, các bệnh mãn tính không còn là 'bệnh của riêng' người cao tuổi nữa. Ngày càng có nhiều người trẻ rơi vào khủng hoảng sức khỏe sớm do thói quen sinh hoạt không tốt", bác sĩ điều trị cho anh Vương nhấn mạnh rằng những người trẻ tuổi phải thay đổi quan niệm sai lầm rằng "tuổi trẻ là vốn liếng", bắt đầu từ mọi chi tiết của cuộc sống và từ chối phung phí sức khỏe của mình theo cách "nằm im".

Những người trên 25 tuổi nên đo huyết áp và lượng đường trong máu lúc đói ít nhất một lần một năm. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh cũng nên bổ sung thêm hemoglobin glycosyl hóa và điện tâm đồ động để hiểu tình trạng sức khỏe của mình một cách kịp thời. Đồng thời, chúng ta nên tránh những thói quen xấu như thức khuya, ăn quá nhiều và bị cảm lạnh.

Khi sử dụng máy điều hòa vào mùa hè, cần tuân thủ nguyên tắc "ba điều không nên". Thứ nhất, nhiệt độ không được quá thấp. Chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời nên nhỏ hơn hoặc bằng 7 độ C. Nhiệt độ ngủ ban đêm nên được đặt không thấp hơn 24 độ C để tránh gây khó chịu về thể chất do chênh lệch nhiệt độ quá mức.

Thứ hai, hướng gió không được trực tiếp. Tránh để cửa thoát gió của máy điều hòa hướng trực tiếp vào đầu, mặt và cổ. Sử dụng kính chắn gió để điều chỉnh hướng gió để tránh gió lạnh gây kích ứng trực tiếp đến cơ thể.

Thứ ba, thời gian sử dụng không được quá dài. Không nên sử dụng máy điều hòa liên tục quá 4 giờ. Nên mở cửa sổ thường xuyên để thông gió. Nên thông gió 15 phút sau mỗi 2 giờ để không khí trong nhà luôn trong lành.

Nguồn và ảnh: QQ