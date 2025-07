Bật điều hòa 26 độ C khi ngủ: Tưởng tiết kiệm điện nhưng lại là thói quen sai lầm, hại sức khỏe mà rất nhiều người mắc phải

Tại sao 26 độ C không phù hợp cho giấc ngủ?

Vào ban ngày, khi chúng ta hoạt động, nhiệt độ 26 độ C là một mức cài đặt hợp lý. Nó tạo ra cảm giác dễ chịu mà không gây chênh lệch nhiệt độ quá lớn so với bên ngoài, từ đó giúp tiết kiệm điện năng. Đây là lý do các văn phòng hay trung tâm thương mại thường duy trì mức nhiệt này.

Tuy nhiên, câu chuyện hoàn toàn khác vào ban đêm. Khi chúng ta ngủ, đặc biệt là vào giai đoạn ngủ sâu, thân nhiệt tự nhiên sẽ giảm xuống. Một căn phòng duy trì liên tục ở 26 độ C lúc này có thể trở nên quá lạnh, nhất là vào nửa đêm về sáng. Việc này khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, dẫn đến các vấn đề sức khỏe như:

Viêm họng, khô cổ họng khi thức dậy.

Ho, ngạt mũi.

Tăng nguy cơ bị cảm cúm, đặc biệt ở trẻ em và người lớn tuổi.

Gián đoạn giấc ngủ do cảm thấy lạnh.

Ảnh minh họa

Giải pháp tối ưu: tìm nhiệt độ và chế độ ngủ lý tưởng

Thay vì giữ một mức nhiệt cố định suốt đêm, bạn hãy tận dụng những tính năng thông minh của điều hòa để bảo vệ sức khỏe.

1. Tận dụng chế độ ngủ "Sleep" Hầu hết các dòng điều hòa hiện đại đều có chế độ "Sleep" (chế độ ngủ đêm). Khi kích hoạt, tính năng này sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ một cách thông minh.

Cách hoạt động: Sau khi bạn ngủ, máy sẽ từ từ tăng nhiệt độ lên, thường là thêm 1 độ C sau mỗi giờ và có thể tăng tối đa 2 độ C.

Ví dụ: Nếu bạn bật điều hòa ở 26 độ C và chọn chế độ "Sleep", sau một giờ máy sẽ tăng lên 27 độ C, và sau hai giờ sẽ là 28 độ C. Mức nhiệt này được xem là lý tưởng cho cơ thể trong trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn, giúp bạn không bị lạnh về sáng.

2. Nguyên tắc chênh lệch nhiệt độ Các chuyên gia khuyên rằng, nhiệt độ trong phòng chỉ nên chênh lệch từ 7-8 độ C so với ngoài trời để cơ thể không bị "sốc nhiệt". Nếu nhiệt độ ngoài trời là 35 độ C, bạn nên cài đặt điều hòa ở mức 27-28 độ C là phù hợp nhất.

Ảnh minh họa

Những lưu ý quan trọng khác để không khí trong lành và an toàn

Khắc phục tình trạng khô da, khô họng: Điều hòa hút ẩm để làm lạnh, khiến không khí trong phòng trở nên khô. Hãy đặt một chậu nước nhỏ trong phòng hoặc sử dụng máy tạo ẩm để cân bằng độ ẩm, giúp bạn thức dậy với cảm giác dễ chịu hơn.

Tránh luồng gió lạnh thổi trực tiếp: Để hướng gió của điều hòa thổi lên trần nhà hoặc dọc theo tường. Luồng khí lạnh thổi thẳng vào người trong thời gian dài có thể gây mỏi cơ, đau khớp và ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Vệ sinh điều hòa định kỳ: Màng lọc bẩn là nơi tích tụ vi khuẩn, nấm mốc. Vệ sinh điều hòa 3-6 tháng/lần không chỉ giúp máy làm lạnh hiệu quả, tiết kiệm điện mà còn bảo vệ sức khỏe gia đình bạn khỏi các bệnh về đường hô hấp.

Không bật/tắt liên tục và đóng kín cửa: Đảm bảo các cửa sổ và cửa ra vào được đóng kín để tránh thất thoát hơi lạnh. Hạn chế bật tắt máy liên tục vì quá trình khởi động lại tiêu tốn rất nhiều điện năng.

Bằng cách sử dụng điều hòa một cách khoa học, bạn không chỉ có giấc ngủ ngon hơn mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình và tiết kiệm chi phí điện năng.