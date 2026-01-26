Bất cứ ai sở hữu nồi chiên không dầu được khuyến cáo kiểm tra ngay điều này

Nồi chiên không dầu đã trở thành một món đồ gia dụng “phải có” trong nhà bếp trong vài năm trở lại đây, với vô số hộ gia đình từ bỏ lò nướng truyền thống để chuyển sang sử dụng thiết bị tiện lợi đặt trên mặt bàn này. Khả năng chế biến bữa ăn nhanh chóng và lành mạnh, chỉ cần rất ít hoặc không cần dầu, đã khiến chúng đặc biệt hấp dẫn đối với những người bận rộn, thiếu thời gian.

Tuy nhiên, các chuyên gia vừa đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe liên quan đến việc bảo dưỡng thiết bị này không đúng cách.

Các chuyên gia vệ sinh tại Fountain Filters đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm tra định kỳ và làm sạch nồi chiên không dầu một cách kỹ lưỡng để ngăn chặn nấm mốc nguy hiểm phát triển. Phần bên trong của thiết bị, đặc biệt là giỏ chiên, có thể trở thành môi trường lý tưởng cho nấm mốc nếu không được làm sạch và làm khô đúng cách sau mỗi lần sử dụng.

Sự kết hợp giữa cặn thức ăn còn sót lại, nhiệt độ và độ ẩm tạo ra những điều kiện hoàn hảo để nấm mốc sinh sôi.

Theo thời gian, lớp dầu mỡ và vụn thức ăn tích tụ có thể làm trầm trọng thêm vấn đề này, khiến việc vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng trở nên vô cùng quan trọng nhằm ngăn các bào tử nấm mốc hình thành, theo báo Anh Express.

Louise Allen, đồng sáng lập Fountain Filters, cảnh báo rằng nấm mốc có thể gây ra “những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe” mà nhiều người thường bỏ qua.

Cô cho biết: “Việc tiếp xúc với nấm mốc có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe, từ các phản ứng dị ứng nhẹ như hắt hơi và phát ban da cho đến những vấn đề hô hấp nghiêm trọng hơn, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh hen suyễn hoặc có hệ miễn dịch suy yếu.”

“Khi chúng ta chuẩn bị bước vào những tháng lạnh hơn — thời điểm nấm mốc thường phát triển mạnh ở những khu vực ẩm thấp và kém thông thoáng trong nhà — thì việc cảnh giác lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.”

Cách làm sạch nồi chiên không dầu để ngăn ngừa nấm mốc

May mắn thay, việc giữ cho nồi chiên không dầu luôn sạch sẽ lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần rút phích cắm thiết bị, tháo rời các bộ phận có thể tháo được và rửa chúng bằng nước ấm pha xà phòng.

Hãy làm sạch các bộ phận có thể tháo rời của nồi chiên không dầu bằng nước ấm pha xà phòng.

Sau đó, lau sạch bên trong bằng một chiếc khăn thấm hỗn hợp nước cốt chanh và nước, đảm bảo mọi bộ phận đều được làm khô hoàn toàn trước khi lắp ráp lại.

Tương tự, máy pha cà phê — thiết bị mà nhiều người phụ thuộc vào mỗi buổi sáng để có được lượng caffeine cần thiết — cũng có thể đang chứa các bào tử nấm mốc nguy hiểm nếu không được chăm sóc đúng cách.

Độ ẩm cao liên tục trong bình chứa nước và các ống dẫn bên trong, kết hợp với hơi ấm tạo ra trong quá trình pha, tạo nên môi trường sinh sản lý tưởng cho nấm mốc. May mắn là cũng có một cách khắc phục đơn giản để ngăn nấm mốc phát triển ở đây.

Chỉ cần chạy một chu trình với hỗn hợp nước và giấm trắng qua máy pha cà phê, sau đó chạy thêm hai chu trình chỉ với nước để tráng sạch. Cuối cùng, hãy đảm bảo thiết bị được làm khô hoàn toàn trước khi cất đi.

(Theo Express)