Bắt 1 nhân viên hàng không trộm tài sản trong hành lý ký gửi

Trước đó, đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã tiếp nhận tin trình báo của một hành khách đi chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội về việc bị mất 50 triệu đồng tiền mặt trong hành lý ký gửi vào ngày 17/9/2025.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an Sân bay Nội Bài đã khẩn trương điều tra, xác minh. Đến ngày 14/10/2025, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Trần Phương Anh Vũ (SN 1999, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), là nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không.

Đối tượng Trần Phương Anh Vũ - Ảnh: Công an Hà Nội

Tại cơ quan công an, Vũ thừa nhận đã lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất để lục lọi và lấy trộm tài sản của khách hàng.

Hiện, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.